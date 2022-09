PREMIO ARTISTICO LETTERARIO “SCRIPTURA”

By

Art. 1 PARTECIPAZIONE GRATUITA

Art. 2 Si può partecipare a una sola sezione

Art. 3 Sono previste le seguenti sezioni:

POESIA a tema libero

Adulti Giovani (dai 18 ai 25 anni) Studenti Scuola Secondaria di II Grado Studenti Scuola Secondaria di I Grado

POESIA a tema “ Maria Teresa Allocca: una vita per gli altri” ( a cura della ssa Carolina Romano).

Per gli Studenti di Scuola Secondaria di I Grado.

Poesia a tema “La pittura è una poesia muta e la poesia è una pittura cieca (Leonardo da Vinci)

(a cura del prof. Michele Napolitano, presidente Associazione Meridies di Nola).

A ispirare sarà il dipinto di un artista del territorio di appartenenza . Allegare foto del dipinto.

G) POESIA a Valore Religioso

POESIA in lingua straniera

I) POESIA in vernacolo

Per tutte le sezioni Poesia: un testo inedito e mai premiato, che non superi la lunghezza di trenta versi.

Per le sezioni H e I , la poesia e la relativa traduzione devono essere dello stesso autore

SILLOGE di poesie in lingua, inedita e mai premiata; max 20 poesie che non superino i 600

Pubblicazione, della silloge premiata, in cinquanta copie (Quaderni Letterari Collana Scriptura IOD edizioni).

RACCONTO a tema libero

Adulti Giovani (dai 18 ai 25 anni) Studenti Scuola Secondaria di II Grado Studenti Scuola Secondaria di I Grado

Per le sezioni Racconto, presentare un racconto in lingua, inedito e mai premiato, che non superi le tre cartelle dattiloscritte (5400 battute).

SILLOGE di racconti in lingua, inedita e mai premiata; max 6 racconti , max 18 cartelle (33.000 battute circa). Pubblicazione, della silloge premiata, in cinquanta copie (Quaderni Letterari Collana Scriptura IOD edizioni).

NANORACCONTO (da un’idea e a cura dello scrittore Pietro Damiano).

Presentare un racconto, inedito e mai premiato, che non superi i 250 caratteri (spazi inclusi).

MONOLOGO TEATRALE : presentare un monologo, inedito e mai premiato, della lunghezza di una cartella ( circa 1800 battute)

SELFIE: non semplice autoscatto, ma identificazione del soggetto con l’ambiente circostante (a cura dell’arch. Gimmi Devastato).

Inviare una foto, inedita e mai premiata, corredata dal titolo e da almeno un verso, con liberatoria per la pubblicazione, liberando di fatto l’organizzazione da responsabilità e obblighi derivanti

FOTOGRAFIA a tema libero

OBIETTIVO … POESIA ( Adulti);

V) OBIETTIVO … POESIA ( Giovani):

Inviare una fotografia a tema libero, in BN o colore, in digitale o con tecnica tradizionale. La foto, inedita e mai premiata, dovrà essere corredata dal titolo e da almeno un verso.

L’autore sarà responsabile delle eventuali liberatorie rilasciate dai soggetti ripresi, liberando di fatto l’organizzazione da responsabilità e obblighi derivanti.

Z) ESECUZIONE MUSICALE:

per studenti presso Licei musicali e scuole medie a indirizzo musicale.

Presentare l’esecuzione di un brano strumentale di musica classica, della durata max dieci minuti; invio con video you tube (link di accesso alla visione del video). Il video dovrà essere realizzato con audio e video di alta qualità, unica inquadratura di profilo, esecuzione integrale senza tagli né interruzioni.

Art. 4 Modalità di invio:

elettronico: il testo, anonimo, dovrà essere allegato alla e-mail in formato word e trasmesso entro il 15 gennaio 2023 a premioscriptura@gmail.com ;

allegare la scheda di partecipazione compilata e firmata, pena l’esclusione. Per informazioni: Anna Bruno cell. 3388021032

Art. 5 L’operato dei componenti le Commissioni esaminatrici, i cui nomi saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione , è insindacabile e inappellabile.

Art. 6 Le opere premiate saranno pubblicate nell’Antologia del Premio Scriptura e sulla pagina fb del Premio .

Art. 7 PREMI: Gli Autori delle opere premiate, presenti alla Cerimonia di premiazione, riceveranno: premio personalizzato, copia dell’Antologia con segnalibro e diploma; i vincitori delle sezioni Silloge riceveranno anche una pubblicazione premio in cinquanta copie.

Premio Speciale a cura di Giuseppe Vetromile: realizzazione di un Quaderno della Collana ” I Quaderni del Circolo Letterario Anastasiano“, in formato “pdf”, con l’inserimento di un massimo di dieci poesie dell’Autore, nota introduttiva e motivazione. Il Quaderno verrà pubblicato sul sito Transiti Poetici ( https://transitipoetici.blogspot.com/) e recapitato via email all’Autore, il quale ne potrà fare liberamente l’uso che riterrà più opportuno.

Gli Autori premiati , ma assenti, avranno diritto solo al diploma o all’attestato e a una copia dell’Antologia con segnalibro. Tra gli Autori vincitori del 1° premio sarà designato un Vincitore Assoluto. Ulteriori premi saranno assegnati da Associazioni ed Enti locali.

Art.8 La cerimonia di premiazione si terrà , presumibilmente, venerdì 5 maggio 2023, a Nola, presso il Museo Storico Archeologico

Art .9 Informativa ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR) sulla Tutela dei dati personali: il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del concorso; con l’invio degli elaborati, il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali

Art .10 La partecipazione al Concorso implica la completa e incondizionata accettazione di tutti gli articoli.

Art.11 L’Organizzazione si riserva il diritto di regolare, con successive norme, i casi non previsti nel presente bando.

Organizzatrice e coordinatrice

Anna Bruno

