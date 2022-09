Premio Letterario Internazionale Nabokov 2022

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il Premio Letterario Internazionale Nabokov è stato istituito a Roma nel 2006.

All’organizzazione del premio presiede un Comitato direttivo composto da due rappresentanti del sistema editoriale italiano, due rappresentanti dell’Ordine dei giornalisti, due docenti e tre vincitori del Premio. Il Comitato del Premio Nabokov è rinnovato ogni tre anni ed è presieduto da Andrea Giannasi. Il Comitato delibera a maggioranza.

Il Premio Nabokov soddisfa l’esigenza posta da un gruppo di lettori spinti dall’idea che i libri devono essere letti tutti senza alcun pregiudizio. Il voto si concede al termine, dopo aver misurato stile, storia, narrazione, senza fermarsi al nome dell’autore, al marchio editoriale o alla copertina. Dunque dal 2006 il premio ha ricevuto e letto migliaia di libri cercando di premiare i migliori.

SCADENZA: 30 OTTOBRE 2022.

LE SEZIONI

Art. 1 – Il premio si divide in 7 sezioni:

La prima è quella del Premio Nabokov dedicato al giornalista Pino Scaccia, già Presidente della giuria.

La seconda sezione – Premio Nabokov Library – è dedicata alla sezione libri editi (narrativa, poesia e saggistica);

La terza sezione – Premio Nabokov Lab – è assegnata agli inediti (narrativa e saggistica);

La quarta sezione – Premio Nabokov Kids – è dedicata alla narrativa edita per l’infanzia (dai 6 ai 12 anni);

La quinta sezione – Premio Nabokov Cool Guys – è dedicata alla narrativa edita per ragazzi (dai 13 ai 16 anni);

La sesta sezione – Premio Nabokov Noir – è dedicata ai libri editi di genere noir, thriller, poliziesco.

La settima sezione – Premio Nabokov Racconti – è dedicata ai racconti di massimo 10 cartelle A4. Tema libero.

Art. 2 – La sezione per gli editi è aperta ai libri di narrativa, di saggistica e poesia pubblicati in Italia sia in versione cartacea e sia in versione digitale muniti di numero ISBN.

La sezione per gli inediti è rivolta ai libri di narrativa – senza distinzione di generi, sia romanzi e sia raccolta di racconti e antologie – e ai libri di saggistica.

Art. 3 – Sezione editi e inediti

Invio digitale

Compilare la scheda seguendo il links:

https://forms.gle/BJsL1FXgJGEYReEQ7

scrivendo tutte le informazioni richieste. Effettuare il caricamento del libro, successivamente il caricamento del file della sinossi, in seguito quello della scansione della ricevuta di versamento della quota di partecipazione. I formati accettati sono: .pdf, .doc, .jpg.

Invio cartaceo

Compilare la scheda seguendo il link:

https://forms.gle/UNSSP7q9UrXKBeMD6

scrivendo tutte le informazioni richieste. Inoltre, occorre inviare due copie di ogni libro partecipante con allegata scheda di partecipazione alla segreteria del Premio Nabokov, Via Milano 44, 73051 Novoli, Lecce entro il 30 ottobre 2022.

I PREMI

Art. 4 – Premi

Per la sezione Premio Nabokov dedicato al giornalista Pino Scaccia è prevista una targa.

Per la sezione Premio Nabokov Library: i primi di ogni sezione (narrativa, poesia e saggistica) riceveranno un attestato di merito, un buono regalo per acquisti libri di euro 100,00 da spendere in una libreria online.

Il primo classificato di narrativa edita e il primo classificato di saggistica saranno invitati ad un festival organizzato da Prospektiva laboratorio letterario.

I secondi classificati riceveranno un buono regalo per acquisti libri di euro 50,00 da spendere in una libreria online.

Per la sezione Premio Nabokov Lab: i primi della sezione saggistica e della sezione narrativa saranno pubblicati da Tralerighe libri editore.

Per le sezioni Premio Nabokov Kids, Premio Nabokov Cool Guys e Premio Nabokov Noir i primi tre classificati riceveranno attestati di merito.

Per la sezione Premio Nabokov Racconti, i migliori testi saranno pubblicati in antologia – edita da Tralerighe libri editore – che verrà presentata durante la cerimonia finale del premio. Il miglior racconto verrà premiato con una targa.

I secondi della sezione saggistica e narrativa inedita saranno pubblicati in ebook con Argot edizioni.

I terzi della sezione saggistica e narrativa inedita saranno pubblicati in ebook e in cartaceo (Print on demand) con AbelBooks.

Tutti i finalisti riceveranno il diploma di partecipazione e libri in regalo.

La giuria si riserva di assegnare sia nella sezione inediti, sia nella sezione editi altri premi con pubblicazione sia cartacea che digitale completamente a spese del premio.

La presentazione dei libri vincitori avverrà a Novoli (Lecce), in un incontro tra gli autori.

Art. 5 – Promozione

Sarà acquistato, su una rivista a diffusione nazionale, uno spazio pubblicitario per promuovere i nomi dei vincitori. Post promozionali saranno lanciati sui social network, mentre sarà attivato l’ufficio stampa con report finale.

LA GIURIA

Art. 6 – Il giudizio della Giuria è insindacabile. La Giuria è coordinata da Piergiorgio Leaci.

Art. 7 – La segreteria del premio è curata da Interrete. La quota di iscrizione è fissata in 25,00 euro per titolo edito, manoscritti inediti, racconti inediti partecipanti, da versare tramite bonifico su IBAN IT94L0103079850 000001459057 – MPS – intestato a Piergiorgio Leaci. Causale: “Nome e cognome del partecipante”.

Art. 8 – La partecipazione al Premio Letterario Internazionale Nabokov implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Art. 9 – Tutela dei dati personali. In relazione a quanto sancito dal D.L. 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si dichiara quanto segue: Ai sensi dell’ART. 7-11-13-25: il trattamento dei dati personali dei partecipanti, fatti salvi i diritti di cui all’Art.7, è finalizzato unicamente alla gestione del premio. Tali dati non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo. Ai sensi dell’ART. 23: con l’invio degli elaborati con i quali si partecipa al concorso allegare il consenso scritto espresso dall’interessato al trattamento dei dati personali.

PER INFORMAZIONI:

Segreteria Premio Letterario Nabokov

www.interrete.it

info@interrete.it

info line: 327 08 63 013