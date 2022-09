Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Domenica 25 settembre nella splendida cornice di Palazzo Francesco Turati, a conclusione della settimana della moda milanese, si è tenuta la sesta edizione di uno degli eventi più attesi della Milano fashion week.

Steven G. Torrisi, ideatore e direttore artistico della kermesse, ha portato in passerella le creazioni e collezioni di ALV By Alviero Martini per donne e uomini che amano il viaggio e l’avventura; Nino Lettieri che ha dedicato la passerella al ricordo della Regina Elisabetta II con stupendi abiti senza tempo; Maria Celli Atelier che ha incantato il parterre con abiti di grande effetto accompagnati dalla linea più trendy Celli Brothers disegnata da Giampaolo e Alessia Celli con giubbotti chiodo unici realizzati a mano e Milano Fashion Borse Licenziatario AL, che ha ricordato quanto più importante della moda è lo stile e più prezioso dello stile sia un sorriso!

Un momento di spettacolo, ma anche di solidarietà, durante il quale Steven G.Torrisi con il supporto di Nathaly Caldonazzo, Antonio Maglione, Alviero Martini, Manuela Arcuri, Nino Lettieri, e AidaYespica si è unito per dare un unico messaggio:NO ALLA VIOLENZA SULLE DONNE.

La serata condotta con maestria da Nathaly Caldonazzo e arricchita dalla partecipazione del corpo di ballo di SHOWZER, del ballerino e cantante Tommaso Stanzani, protagonista dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, che ha presentato al pubblico il suo inedito “Flor de Luna” è andata sold out con più di 800 partecipanti

Tra le celebrità presenti anche l’attrice Manuela Arcuri, che in esclusiva Nazionale ha presentato ufficialmente insieme alla dottoressa Elisabetta Posca e Antonio La Falce, licenziatario, la sua linea cosmetica “UNAM By Manuela Arcuri”. Per la speciale occasione trenta modelle/modelli hanno indossato la T- shirt UNAM dando vita ad una sfilata diversa ed originale.

Tra gli ospiti Antonio Vandoni, Ileana Falcone, Gabriella Chiarappa, Simone Di Matteo, Laura Bono, Sylvie Lubamba, Linda D, Daniele Interrante, Margherita Magri, Giacomo Urtis, Biagio D’anelli, Lella Curiel, Sergio Arcuri, Aida Yespica, Sergio Perdomo, Desiree Manfredi, Claudio Guerrini, Monica Landro, Donatella Bellicchi e la fashion blogger Aurora Celli.

Il make up è stato curato dal Team di Jonathan Tabacchiera DIRECTOR MUA, l’hairstylist invece da quello di Domenico Visone HairDirector. Responsabile evento Event Manager Terry Devol, Responsabile del Coordinamento e Comunicazione la giornalista Patrizia Faiello.

Agenzie Partners:

Andrea Biandrino, Modo Agency, The fashion Management di Mario Tomaselli, M.M model Management di Cinzia Baradel e Peter Stefanuttu, Infantino Consulting di Massimiliano Infantino, TP Blondes Management di Terry Devol e Patrizia Faiello. Direzione artistica Steven G Torrisi.

PH Gennaro Piscopo, Corrado Lauretta