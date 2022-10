Fabia Tonazzi si laurea nel 2011 in “Scienze dell’informazione” presso l’Ateneo Aldo Moro di Bari e da quel momento in poi decide di dedicarsi alla comunicazione e al mondo del social media consapevole del suo amore verso i libri e la scrittura. Laurea triennale presso scienze dell’educazione e formazione come educatrice socio-culturale con una tesi in storia dell’arte “Per un riscontro psico-pedagogico della figura del bambino trattato dai pittori fiamminghi ai pittori contemporanei” (relatore Gaetano Mongelli) e tesi specialistica in cinema, fotografia fumetti e musica “L’Iconografia della donna gatto: Catwoman dal fumetto al cinema” (relatrice Claudia Attimonelli). Dal 2011 in poi cominciano le collaborazioni con varie testate giornalistiche on-line oltre che radiofoniche per alcune emittenti come speaker. Giornalista pubblicista dal 2014 scrive sul suo sito www.passionevera.it intervistando cantanti, scrittori, artisti promuovendo la cultura.