Amare ed avere i propri spazi | di Mari Onorato

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Amare vuol dire anche poter far a meno dell’altro/a in alcuni momenti, lasciare spazi qualora servisse… non bisogna restare insieme solo per paura della solitudine; la stessa paura che potrebbe spingere a tradire per avere sempre un “amore di scorta”.

Se la coppia è sana se la caverebbe bene anche se non fosse una coppia.

Il sentimento che lega le due parti sostiene e accoglie ma, in condizioni di normalità; non è solo una fuga nella coppia contro la paura di essere uno. Ciò che in un Amore vero fa la differenza è in un certo senso l’obiettivo con cui, inconsapevolmente, ci si lega l’un l’altro.

I due partner si affidano reciprocamente aspetti della propria interiorità ed emozionalità traendo da questo energia e forza interiore per crescere e progredire lungo il proprio percorso di realizzazione personale.

In un amore sano, le individualità di ognuno vengono arricchite e migliorate dalla dimensione di coppia in un continuo scambio tra queste due dimensioni: l’individuale nutre la coppia e viceversa.

Mari Onorato