L’Associazione siciliana Amici della Musica ritorna al Politeama Garibaldi con la sua stagione n. 90 con una programmazione di ampio respiro: 20 concerti suddivisi in due turni, serale e pomeridiano, che da ottobre ad aprile si rivolgono ad un pubblico eterogeneo e di ogni età.

L’Associazione, che si prepara a festeggiare un secolo di vita nel 2025, per la Stagione 2022/2023 propone insieme alle più interessanti nuove leve del concertismo internazionale, il ritorno di grandi artisti in una offerta di altissima qualità che coniuga modernità e tradizione, vivacità e gusto con l’idea di una musica in continuo movimento.

I concerti in cartellone propongono una grande varietà di stili e generi come il jazz e il teatro. Ad inaugurare la stagione pomeridiana sarà il salernitano Giuseppe Gibboni, vincitore nel 2021 del “Premio Paganini”, accompagnato dall’Orchestra Ferruccio Busoni. Grande attesa per il debutto in Sicilia, con un solo ed esclusivo appuntamento a Palermo, per i The King’s Singers, protagonisti assoluti da cinquant’anni del canto a cappella. Il gruppo che si esibisce sui palcoscenici di tutto il mondo inaugurerà la stagione serale.

Il Progetto Scuola compie 25 anni e per l’occasione l’Associazione siciliana Amici della Musica riserva al pubblico dei giovani e dei giovanissimi molte sorprese.

Nella Sala Grande del Politeama Garibaldi saranno sette gli appuntamenti che attraverso la musica racconteranno di legalità, dei miti siciliani, di letteratura, di introduzione all’ascolto oltre all’immancabile concerto natalizio. Novità della Stagione 2022/2023 è il Progetto Sala Rossa con tre date nella più intima cornice di uno degli spazi più belli del Politeama Garibaldi per approfondire i temi del confronto fra generazioni, dell’ecosostenibilità e della musica dei film animati di Walt Disney.

La Direttrice Artistica

Prof.ssa Donatella Sollima

FONTE per approfondimenti:

https://amicidellamusicapalermo.net/stagione-2022-2023/