Lettera aperta di Anna Maria Spalloni ad Andrea Giostra

Ciao Andrea, ho letto le tue Novelle brevi di Sicilia… La presenza della tua terra è reale e scotta come magma di lava, e questo mi piace. Voi siciliani avete spesso questo dono; oppure è la vostra isola che scrive attraverso di voi, vi rende “medium” del proprio spirito… chissà! La lingua tua è molto precisa, doviziosa, un po’ come le donne che appaiono, copiose in tutti i sensi; un po’ come gli arazzi che ornano il Palazzo Reale nella novella “L’onorevole”, densissima di immagini ricamate come una trina. Mi piace l’uso del dialetto e lo impiegherei ancora di più (e poi con un dialetto bello come il vostro!) … nei dialetti la vita e le cose sono reali e perdono ogni orpello retorico. Ti preferisco quando sei più asciutto, più secco nelle descrizioni, come nella novella “La bigliettaia”. Mi è piaciuta in particolare perché ad un certo punto – verso la fine – si apre un gap, un piccolo mistero; quando appare il “non” la negazione; il narratore dice che non le piacevano i suoi polpacci, le sue gambe; quando si apre il quadro di lei che “non” capisce perché ai turisti piacciano tanto quelle terre nere e tufacee. La Novella della bigliettaia si chiude lì, su quel non, e in quel momento, nella mente del lettore si apre il racconto di lei… Ciao Andrea.

Anna Maria Spalloni, attrice, scrittrice, poetessa, laureata in lettere e filosofia, fotomodella

L'autore Andrea Giostra

