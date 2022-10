Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Leggere “Mastr’Antria e altri Racconti”, raccolta di racconti siciliani ancora inediti di cui sono stata pregiata dall’autore Andrea Giostra, è stato davvero piacevole. Ha suscitato in me tanta curiosità. Ho trovato originale il modo di scrivere dell’autore. Il suo alternare frasi del dialetto siciliano ha fatto sì, da buona siciliana, che apprezzassi ancora di più odori, sapori e tradizioni che, man mano mi addentravo nella lettura, trovavano spazio nella mia immaginazione. Così come già mi era accaduto leggendo Andrea Camilleri così, leggendo Giostra, ho avuto la sensazione di “stare dentro il libro”, vivere le storie mentre le leggevo. Mi ha riportata alla mia infanzia, con i racconti dettagliati di usanze tipicamente siciliane. Originale l’accostare diversi momenti di vita odierni (di alcuni dei Racconti della raccolta) al racconto della vita di nonno Andrea (Mastr’Antria) e, ciò che ho apprezzato, è il messaggio positivo che ogni racconto trasmette. Perfino la prigionia del nonno in Australia, dove era stato deportato dagli inglesi dopo la cattura in Libia nell’ultima Grande Guerra, viene raccontata quasi fosse stata una vacanza, lasciando fuori i dolori di quei momenti e di quei periodi terribili e spesso tristi. E anche negli “altri racconti” si avverte una nota comune positiva: vivere sempre e comunque cercando di non perdersi mai, né scoraggiarsi troppo. Accogliere il bello da ogni esperienza e se qualcosa non va, avere la forza e la consapevolezza di rimboccarsi le maniche, voltare pagina ed iniziare una nuova “…avventura. E questo è ciò che farà “Martina”. Che dire se non… Bravo Andrea Giostra!

Antonella Madonia, scrittrice

