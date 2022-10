Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Chi mai avrà abbandonato una bici in buone condizioni in un fosso? Pino la recupera e… scopre che quella non è una bici qualunque, ma una misteriosa SuperBike proveniente dallo spazio, capace di volare a velocità fantastiche e di diventare invisibile. Con lei vivrà una straordinaria avventura in giro per il mondo, fra emozionanti colpi di scena, a caccia di segreti custoditi… è questa l’introduzione del nuovo libro per bambini di Carlo Barbieri, “Pino Tanuso e l’incredibile SuperBike Ali-N”, che sulla sua ultimo opera dichiara: «Pino Tanuso è un ragazzino siciliano che abita in una casetta sul golfo di Mondello. Un giorno trova in un fosso una bicicletta in buone condizioni, apparentemente abbandonata. Ma in realtà è stata la bici a trovare lui: è una SuperBike mandatagli da creature di un altro mondo che proteggono gli esseri umani fin dai tempi della costruzione delle piramidi… Tutto comincia così. Come mi è venuta l’idea? Davvero non me lo ricordo. Ma in genere succede che nella mia mente nasce un piccolissimo embrione, un accenno di trama su cui comincio a fantasticare, poi mi siedo al computer e inizio a buttare giù la storia. Scrivi e scrivi, dopo qualche giorno, rileggo… e ho la stessa sensazione di quando si sale su per un sentiero di montagna passo dopo passo: a un certo punto ci si volta e ci si rende conto di quanta strada si è fatta, e come lo sguardo si perda ora in un panorama che prima non c’era.»

Un libro di narrativa illustrato per bambini dai 9 anni. Un libro per ragazzi appassionati di avventure fantastiche, di segreti e di gialli, di misteriose civiltà aliene, di viaggi e di indagini in giro per il mondo. Chi mai avrà abbandonato una bici in buone condizioni in un fosso? Pino la recupera e… scopre che quella non è una bici qualunque, ma una misteriosa SuperBike proveniente dallo spazio, capace di volare a velocità fantastiche e di diventare invisibile. Con lei vivrà una straordinaria avventura in giro per il mondo, fra emozionanti colpi di scena, a caccia di segreti custoditi da secoli. Età di lettura: da 9 anni.

Carlo Barbieri, “Pino Tanuso e l’incredibile SuperBike Ali-N”, Edizioni EL, San Dorligo della Valle (Trieste), 2022

