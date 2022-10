Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Sono stato a Palermo per una mostra di pittura di mia madre nell’anno in cui avevano rapito Moro. Città pregna di arte, cultura e suggestioni, luoghi come la Vucciria narrati pittoricamente con maestria da Guttuso. Le “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra mi hanno riproiettato in quell’epoca della mia storia. Il brevissimo racconto “La bigliettaia” unisce eleganza e Eros con una scenografia siciliana, dell’arcipelago delle Eolie in particolare, che l’autore riesce a narrare consentendo di visualizzare ogni singolo dettaglio promuovendolo grande scrittore.

Claudio Morleni

(Artista, acquarellista, membro dell’Effettismo)

Intervista a Claudio Morleni di Mobmagazine.it:

«Penso che la bellezza va ambientata nel periodo che si vive, pensate un quadro astratto nell’Ottocento o un quadro impressionista nel Cinquecento? Non sarebbero stati compresi» (Claudio Morleni)

