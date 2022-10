Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ho finito ora di “divorare” le tue precise pennellate di vita nostrana delle “Novelle brevi di Sicilia”. Che dire? … se non che sono rimasta affascinata dal tuo stile narrativo? In ogni descrizione mi ci vedo “catapultata” dentro a viverla pure io quella tua Novella, ed è bello leggerti e rileggerti. Davvero! … del resto critici molto più autorevoli di me le hanno trovate ottime. Il tuo italiano è molto sintetico ed efficace per quello che vuoi rappresentare. E infatti sembra di vedere i personaggi e le cose descritte in maniera molto vivace.

“I dissuasori”, rappresentano una scena di quotidianità palermitana che rispecchia magistralmente quanto succede sempre e ad ogni ora nella nostra stupenda città. Rivedo il mio bellissimo Viale della Libertà e il Borgo Vecchio dove passavo spesso per andare a piedi in Banca dove ho lavorato per diversi anni. Bisogna amarla davvero così come è con quei paesaggi fuori dal comune, con quelle scene di vita che mancano quando vivi al Nord o comunque lontano. Magari aiutarla un po’ a non esagerare, almeno laddove c’è esasperazione. È un raccontare magico ed è stato piacevole ascoltarlo. Poi Chiara Bentivegna, che ha letto e interpretato la Novella “I dissuasori”, è davvero brava.

“Gli auguri di mia nonna ottantenne” l’ho letta ieri. Bellissima e aiuta a riflettere molto. Sono d’accordo con questa nonna. Come già ti ho detto, è sempre piacevole leggerti…

Penso che tu Andrea hai il dono della parola e della scrittura.

Fiammetta Vece, lettrice.

"I dissuasori" | Legge Chiara Bentivegna | Attrice | racconto tratto da "Novelle brevi di Sicilia"

Gli auguri di mia nonna ottantenne" | legge Chiara Bentivegna | attrice | racconto tratto da "Novelle brevi di Sicilia"

NOTE E INFO SULLE "NOVELLE BREVI DI SICILIA":

