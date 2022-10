Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dalle radici afrocubane al latin jazz con la Guna Band, in scena per la rassegna concertistica #brassextraseries 2022 della Fondazione The Brass Group. Un progetto trasversale quello proposto dal noto percussionista Guna ed dal suo gruppo che unisce artisti del sud, in un concerto che celebra musicisti come Chano Pozo, Buena Vista, Eliades Ochoa ed i grandi esponenti del mondo latino. Sul palco l’attesa esibizione della Guna Band, sabato 22 ottobre alle ore 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia. Un set dinamico, allegro con musica latin – jazz, quello proposto dalla band per la rassegna degli artisti residenti e di fama internazionale della Fondazione The Brass Group al Ridotto dello Spasimo. La band sarà composta da Guna Sergio Cammalleri – congas & timbales, Angelo Accardi – voce e chitarra, Nicola Maragliano – Chitarra Solista, Filippo Rizzo – Basso, Egidio di Bartolo Percussioni, Pupi Cammalleri – Percussioni, Filippo Schifano – Tromba, Salvatore Nania – Trombone.

Con questa formazione Guna realizza una linea musicale estremamente aperta e sensibile alle più svariate influenze Pop, Jazz, Fusion, il tutto sintetizzato alla luce Latin Sound. Guna Partecipa quale unica presenza siciliana alla rassegna nazionale dei gruppi Jazz emergenti tenutasi a Forlì e successivamente al festival di Umbria jazz ’87 edizione che coinvolse: Miles Davis, Sting, Manhattan Transfer, Gil Evans, Tito Puente ed altri ancora.

Info biglietti e prenotazioni www.bluetickets.it;

brasspalermo@gmail.com tel. 334 739 1972.