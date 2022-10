Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Giovedì 20 ottobre 2022 alle ore 12:00, presso la Libreria “La Stanza di Carta”, si inaugura la mostra personale di Linda Randazzo, “L’Elogio del corpo”, con disegni, chine e acquarelli. La mostra è a cura di Federica Fruttero, per il Festival Internazionale di Arte Contemporanea Sète Palermo, Fondazione Merz, Bam Biennale del Mediterraneo, Associazione MeNO, Associazione Sla, Istituto di cultura Francese.

Intermezzo musicale con la fisarmonica del Maestro Giuseppe Maurizio Piscopo.

INFO:

Campanile di San Giuseppe dei Teatini, Via Giuseppe D’Alessi 1, Palermo.

Fino al 22 Ottobre negli orari della libreria dal lunedì al Sabato.

Il Festival

https://www.sla-festival.com

Libreria La Stanza di Carta

https://www.facebook.com/lastanzadicarta

Linda Randazzo

www.lindarandazzo.net

Scrive dell’artista siciliana la curatrice Federica Fruttero: «La prolifica e accattivante opera grafica di Linda Randazzo trova nella libreria La Stanza di Carta il suo “habitat naturale”, carta tra le carte.

Linda Randazzo è un’espressionista contemporanea, grande osservatrice della realtà che la circonda e dei personaggi che popolano il suo quotidiano: i villaggi dei pescatori della costa palermitana e le famiglie sulla spiaggia.

Linda Randazzo coglie uomini e donne in pose e situazioni che rivelano tutta la loro toccante umanità. Una volta nel suo studio, rielabora i soggetti utilizzando tecniche e supporti diversi: matita, inchiostro di china, acquerelli, olio.

I personaggi di Linda Randazzo appartengono a un mondo popolare spesso invisibile. Il suo è un lavoro antropologico che ritrae gente semplice, mestieri umili, gesti e rituali imperituri. L’artista inquadra e trascrive movimenti ed espressioni come in fotografia, immortala i corpi nella luce assolata del Mediterraneo che cancella tutto ciò che sfiora, cattura e esalta un mondo in via di estinzione.»

L’ARTISTA

Linda Sofia Randazzo è nata a Palermo nel 1979, qui vive e lavora. Scenografa, costumista, performer, disegnatrice, ritrattista e pittrice. Lavora da più di 20 anni nelle arti visive, espone in gallerie private, musei, eventi e istituzioni dell’arte. Studia all’Accademia di Belle Arti Scenografia e si specializza in Pittura poi, a Milano, frequenta il Politecnico per un Master in Design per il teatro. Studia per due anni Storia dell’arte tra Palermo e Firenze, non conclude gli studi accademici ma si diletta a scrivere di arte, di pittura, a volte di letteratura; cura e progetta eventi e mostre indipendenti, collabora con artisti e curatori. Spesso lavora come illustratrice per alcune edizioni letterarie, ha condotto laboratori per bambini con associazioni di volontariato nei quartieri più difficili della città. Insegna privatamente disegno e pittura.

Sito web ufficiale:

https://it.lindarandazzo.net/