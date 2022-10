By

Pubblicato il bando di partecipazione alle audizioni del Coro di voci bianche del Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo. Diretto dal 1991 dal maestro Antonio Sottile, il Coro è una significativa realtà affermatasi a livello nazionale e internazionale. Il bando è aperto a tutti i ragazzi dagli 8 ai 14 anni delle scuole di Palermo e provincia. L’obiettivo del Corso, articolato in 2 lezioni settimanali, è di avviare alla pratica musicale e vocale di base, offrendo ai giovanissimi l’opportunità di partecipare ai concerti e alle attività artistiche promosse dal Conservatorio.

Per entrare a far parte del Corso di canto corale, gli aspiranti allievi dovranno superare un’audizione prevista il 21 ottobre alle 15.30. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro le 10 del 20 ottobre, mandando una mail a antonio.sottile@conservatoriopalermo.it, indicando in oggetto “Progetto Voci bianche”.

Per saperne di più andare sul sito del Conservatorio al link: https://conservatoriopalermo.it/bando-di-partecipazione-alle-audizioni-del-corso-canto-corale-voci-bianche-del-conservatorio/