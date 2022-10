Giornalista pubblicista e conduttrice, collabora da oltre 20 anni con media televisivi, online e della carta stampata e svolge il ruolo di ufficio stampa ed event planner per enti pubblici e privati e per progetti europei. È specializzata in Tecniche di ufficio stampa e comunicazione istituzionale, Social Media Marketing, Seo, Digital Advertising. Siciliana, appassionata di lifestyle, business, cultura, turismo, food e drink, ha maturato importanti esperienze nella gestione di campagne di comunicazione, a partire dal copywriting fino ad arrivare a conferenze stampa ed eventi che gestisce in prima persona nel ruolo di public speaker e presentatrice. Tra le esperienze professionali di maggiore rilievo la direzione artistica del Parco Letterario del Gattopardo in Sicilia e il lavoro nell’area comunicazione e marketing per Mandrarossa Wines. Attualmente vive a Milano dove è approdata dopo intensi anni di esperienze professionali, svolte anche all’estero, e dove, inoltre, insegna. Ama le lingue straniere, i viaggi, i social ed essere sempre aggiornata sulle nuove tendenze della comunicazione digitale.