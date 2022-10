“Vi presento Andrea Bellotti” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Cari lettori e lettrici facciamo quattro chiacchiere con Andrea Bellotti “Andy “. Lui è un trasformista ed attore di Montepulciano e spesso ci incontriamo per il centro storico poliziano.Il curriculum di Andy è molto ricco, infatti ha collaborato con Max Tortora e Nino Frassica ed in trasmissioni come Ciao Darwin, Cultura Moderna, I soliti Ignoti.Hai partecipato anche allo show di Carlo Conti “Tali e Quali”.Ci racconti quali emozioni ti fanno compagnia in queste performance importanti?

Durante le mie ospitate in TV mi emoziono molto. Tutti siamo fatti ovviamente di nervi e di sangue caldo e quindi l’adrenalina sale molto durante i miei spettacoli e sento il cuore battere all’impazzata .Per un’artista avere il batticuore prima di un’esibizione è molto importante. Per imitare i miei “cavalli di battaglia” devo curare molto bene i dettagli e quindi con molto impegno , dedizione e perseveranza cerco di interpretarli al meglio.

Il tuo repertorio è ricco di imitazioni molto ben riuscite di personaggi molto noti come Alfonso Signorini , Cristiano Malgioglio, Renato Zero, Gianna Nannini ed anche Pupo. Quando decidi di imitare questi cantanti ed attori come li scegli e come ti prepari? Come ti immagini la reazione del pubblico ?

Cerco di imitare quel tipo di personaggio, facendo molta attenzione alla sua voce e se è nelle mie corde, lo ascolto e lo riascolto molte volte su youtube.Provo e riprovo fino a che non viene alla perfezione. In casa ho un grande specchio ed è lì che provo le parrucche,gli occhiali ed i vari indumenti ,per capire se inserire quel personaggio all’interno dello spettacolo. Cerco di allestire le macchiette così da far sorridere il pubblico. Sono molto tenace e pignolo nella preparazione e fino a che non viene bene, rimango lì ad esercitarmi. La reazione del pubblico è sempre molto diversa in ogni situazione. C’ è gente che ti dice, che avrebbe messo in risalto altre caratteristiche del personaggio, ma ovviamente l’interpretazione è molto soggettiva .Comunque i personaggi che ho imitato hanno sempre gradito la mia interpretazione. Sono certo che la satira sia indispensabile nella vita, altrimenti che gusto ci sarebbe.

A Sanremo 2022 hai intrattenuto il pubblico nel dopo festival su Rai Radio2. Che cosa ci racconti di questa esperienza sia per le tue esibizioni che per l’incontro con Amadeus ?

Sanremo per un’artista è davvero un appuntamento importantissimo visto lo share che ha. Soprattutto per me che è da circa sette anni che frequento l’ambiente sanremese e che mi ha dato l’opportunità di conoscere molte persone importanti nel mondo della TV e dello spettacolo. RAI RADIO2 mi ha dato modo di esprimermi in tutto e per tutto e per questo ringrazio I LUNATICI, che mi hanno fatto interpretare molti personaggi sul RED CARPET, anche quando c’era il festival di Sanremo in diretta. Ne ho fatti davvero tanti da Morandi a Patty Pravo da Malgioglio alla Vanoni riscuotendo un grande successo. Ovviamente con RAIRADIO2 ho collaborato con Max Tortora in “NON E’UN PAESE PER GIOVANI” e con Nino Frassica in una rubrica, che facevo che era intitolata “JUBOXEIMITATIONS” nel programma “PROGRAMMONE”. Amadeus è un grande personaggio, umile che ha davvero fatto la gavetta ed è un grande professionista.

Sei anche molto generoso, infatti durante la pandemia hai fatto due spettacoli su Zoom uno per l’associazione Quavio di Siena, dove hai portato un sorriso ai malati di oncologia, ed uno per la piccola Rosanna Maisto, una bambina affetta da una grave patologia di atrofia muscolare. Hai regalato un sorriso con i tuoi personaggi a tante persone. Forte di queste grandi esperienze , ci vuoi anticipare quali saranno i tuoi nuovi impegni e magari dacci qualche appuntamento per ridere con te.

Sono una persona molto generosa, che cerca di far distrarre le altre persone più bisognose dalla routine quotidiana. Penso, che un sorriso donato sia una cosa meravigliosa in un mondo così atroce come quello che stiamo vivendo. Ho molti progetti e sono molto ambizioso. Vorrei condurre un mio programma TV comico e ripercorrere un po’ l’atmosfera dei vecchi varietà di una volta tipo STUDIO 1 o CANZONISSIMA .Vi invito a seguirmi in TV perché ne vedrete delle belle , ma al momento il mio futuro professionale è top secret .

Ringrazio Andrea di questa chiacchierata e di averci dedicato un po’ del suo tempo.