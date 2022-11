Al via il “Tao Christmas Fest 2022”

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Grandi nomi di spicco culturale ed artistico all’interno del Taormina Winter Festival per uno sviluppo turistico e la valorizzazione del territorio siciliano. La rassegna promossa ed organizzata dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo e con il supporto artistico di Taormina Arte per Natale 2022

Presentato ufficialmente il Tao Christmas Fest 2022. Dal 16 dicembre 2022 sino al 6 gennaio si susseguiranno concerti, iniziative culturali, mostre tra big e musicisti residenti. Per la seconda edizione si realizzerà all’interno del Taormina Winter Festival, una iniziativa dedicata alle festività natalizie. La rassegna, promossa ed organizzata dalla Regione Siciliana – Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo e con il supporto artistico e tecnico della Fondazione Taormina Arte, braccio operativo della Regione, con un cartellone, quello proposto per il Tao Christmas Fest 2022, ricco e variegato con attività concertistiche continue e da vivere, perché la musica è sinonimo di vita, crescita sociale, culturale e aggregazione per possibili sviluppi turistici ed economici. Ad intervenire sull’iniziativa l’assessore regionale per il turismo sport e spettacolo, dott. Francesco Paolo Scarpinato “è con grande piacere che l’ amministrazione regionale promuove un appuntamento di tale entità per la Sicilia, una iniziativa che intende affermare ancora una volta quanto la cultura, le arti e la musica dalla classica al jazz, ed ancora al pop, possano essere volano turistico per l’Isola, in un periodo tra l’altro di destagionalizzazione. Il nostro obiettivo è infatti promuovere l’identità turistica della Sicilia e rilanciare il territorio attraverso un’ampia offerta di spettacoli di qualità”. Dall’attività di creazione e condivisione del Sovrintendente, arch. Ester Bonafede e del direttore artistico, M° Beatrice Venezi, nascono le scelte artistiche della rassegna. Il programma prende spunto, per i primi tre giorni, dal centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, proiettando una selezione di film del regista, allestendo una mostra fotografica e mettendo a confronto intellettuali, giornalisti, politici ed artisti, sui temi ancora oggi attuali affrontati in vita dal poeta che più di ogni altro ha suscitato il dibattito culturale in Italia. “Pasoliniana”, questo il titolo della sezione, si conclude con una produzione originale appositamente commissionata dalla direzione artistica dal titolo “Invertiti”, che riferendosi al documentario d’inchiesta “Comizi d’amore”, porta in scena il confronto tra passato e presente. La rassegna prosegue con una intensa attività che vede protagonisti la musica classica, jazz, swing, colonne sonore, canti e melodie tradizionali. Mentre una sezione sarà dedicata al cinema, alla fotografia, alla poesia, agli spettacoli di prosa e alle contaminazione tra le arti. Peculiarità della iniziativa è il coinvolgimento di relatori di primo piano, intellettuali e politici per una offerta culturale di ampio respiro e rivolta a tutte le fasce di pubblico: famiglie, studenti, appassionati e neofiti. E’ una stagione che, tra l’altro, vedrà la collaborazione con enti importanti come la Fondazione Sciascia, la Cineteca di Bologna, la Nuova Orchestra Scarlatti, il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, l’Orchestra Jazz Siciliana – Fondazione The Brass Group, lo Stato del Kazakistan.

Di seguito il programma della rassegna

Tao Christmas Fest 2022 per Taormina Winter Fetival:

16 dicembre

PASOLINIANA

16 PALAZZO DEI CONGRESSI vernissage mostra fotografica.

H.17 SALA B “Lo scandalo Pasolini” con Marcello Veneziani, giornalista – LETTURE TESTI di LUCA VIOLINI H.18.30 SALA B proiezione de ll fiore delle mille e una notte (durata 125 min)

H.21 SALA A Concerto Morgan

17 dicembre

PASOLINIANA

H.14.30 SALA B proiezione di Edipo Re (durata 104 min)

H.16.30 SALA B “L’eredità poetica e politica di PPP” intervengono: Antonio Di Grado, direttore letterario della Fondazione Sciascia, Fabrizio Catalano, regista e nipote di Leonardo Sciascia, Adalberto Baldoni, scrittore – On. Matteo Orfini, Responsabile Cultura PD – On. Federico Mollicone Responsabile Cultura FDI . Modera Antonio Condorelli

H.18.30 SALA B proiezione di Mamma Roma (durata 102 min)

H.21 Pasolini-Pound Odi et amo, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

18 dicembre

PASOLINIANA

H.14 SALA B proiezione de Il Vangelo secondo Matteo (durata 137 min)

H.17 SALA B “Pier Paolo Pasolini e il cinema” intervengono: Roberto Chiesi, responsabile del Centro Studi-Archivio Pier Paolo Pasolini presso la Cineteca di Bologna – Giancarlo Marinelli, regista e Direttore Artistico del Teatro Olimpico di Vicenza – Claudio Siniscalchi, docente di cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia e di Storia e Critica del Cinema presso la LUMSA di Roma – Sandro Volpe, docente di Teoria della letteratura e Storia del cinema all’Università di Palermo. Modera Antonio Condorelli

H.18.30 SALA B proiezione di Accattone (durata 116 min)

H.21 – SALA A Invertiti una produzione della Fondazione Taormina Arte. Dall’era del boom economico a quella della cretinocrazia: un viaggio nel tempo e nei tempi Un progetto di Fabio Lannino e Gery Palazzotto Testo di Gery Palazzotto Musiche originali scritte da Fabio Lannino Con Silvia Francese (narrazione) Musiche eseguite da Fabio Lannino- Laura Sfilio – Tommaso Bruno Lannino Video : Davide Vallone.

20 dicembre – SALA B h.21

FORTE TRIO – Trio di Stato della Repubblica del Kazakistan

Maxsat Jussupov – violino

Murat Narbekov – violoncello

Timur Urmancheyev – piano, direzione artistica

21 dicembre SALA A h.21

Arturo Brachetti in “Pierino e il lupo” con l’Orchestra

22 dicembre SALA A h.21

Concerto sinfonico

Ilya Grubert, violino

Nuova Orchestra Scarlatti

Stefano Pagliani, direttore

van Beethoven – ouverture da Coriolano Bruch – Concerto per violino n.1 op.26 van Beethoven – Sinfonia n.4

23 dicembre SALA A h.21

“Cinema Serenade – magico Natale” con il Bellini Ensemble

26 dicembre SALA A h.19

Concerto del coro voci bianche di Taormina

28 dicembre – SALA A h.21

ASTOR – omaggio ad Astor Piazzolla

Gloria Campaner, pianoforte

Alessandro Carbonare, clarinetto

Mario Stefano Pietrodarchi, bandoneon

29 dicembre – SALA A h.21

Piano recital

Alexander Yakovlev, pianoforte

30 dicembre SALA A h.21

Orchestra Jazz Siciliana – Fondazione The Brass Group con i solisti

31 dicembre Teatro Antico h.11.30

Christmas Ladies

1 gennaio SALA A h.19

Concerto dell’Orchestra a plettro Città di Taormina

4-5-6 gennaio Palazzo dei Congressi

Laboratori attoriali per bambini e ragazzi

6 gennaio h.18 PALAZZO DEI CONGRESSI Finissage mostra

Si prevedono anche i seguenti spettacoli nel comune di Aci Reale: