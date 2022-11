“Arbitrium a Firenze” | di Meri Lolini

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

In piazza San Lorenzo a Firenze è possibile ammirare questa statua in resina veramente particolare, realizzata dallo scultore Emanuele Giannelli .E’ un Gigante alto 5,40 metri ed ha un corpo con una forte tensione muscolare ed ammirandolo non si riesce a comprendere se stia sorreggendo oppure stia spingendo la Basilica di San Lorenzo. Lo scultore ha chiamato l’opera Arbitrium, che in latino significa scegliere ed a suo avviso nella piazza non è la statua la protagonista, ma il passante che può scegliere di pensare che Arbitrium possa sorreggere o spingere la Basilica di San Lorenzo.La presenza di quest’opera a Firenze è stata promossa dall’Opera Medicea Laurenziana e dalla Parrocchia di San Lorenzo e sostenuta anche dalla Città di Seravezza e dalla Fondazione Terre Medicee, è l’occasione per approfondire la conoscenza di quell’asse storica, artistica e culturale che unisce la famiglia dei Medici, Michelangelo, la Basilica di San Lorenzo e le città di Firenze e Seravezza. Questa statua è un’opera itinerante, infatti fino a fine giugno 2021 si è appoggiato al Palazzo Mediceo di Seravezza, poi si è spostato a Pietrasanta, appoggiato al campanile del Duomo, poi al Duomo di Carrara, poi alla Chiesa di San Michele a Lucca. Alla fine di aprile è stata a Milano, poi luglio e agosto a Forte dei Marmi e dal mese settembre è a Firenze. Ammirare questa statua ci fa sentire piccoli davanti a questa sua imponenza e questa sua potenza e penso che sorregga questa bellissima Basilica di San Lorenzo sempre molto frequentata da turisti da tutto il mondo. L’azione di sostenere voglio pensare che non sia solo un supporto materiale della struttura della Basilica, ma sia un sostenimento dei principi fondamentali della fratellanza e della solidarietà che devono essere sempre vivi e presenti nella nostra umanità. Questi sono gli elementi di forza perché tutti i popoli del mondo vivano in pace e come fratelli con tanta pluralità e tolleranza di credi diversi e strutture sociali varie. Sono convinta che è sempre più indispensabile credere di essere cittadini del Mondo che deve essere la patria di ognuno di noi e solo così è impensabile creare conflitti o sottomissioni in virtù di poteri contro l’umanità. L’azione di sostenere significa che la persona non cada considerando che “la caduta” può essere intesa come una caduta a terra però può essere interpretata anche come una caduta morale oppure sociale. Troppe sono le persone che stanno perdendo il lavoro e tante sono le famiglie che non riescono e superare le difficoltà quotidiane come fare la spesa e questa tragedia della povertà e dell’abbandono deve essere affrontata facendo affidamento alla solidarietà mondiale e quella forza che ogni persona deve avere per scegliere la pace e la tranquillità del nostro Mondo per cooperare e affrontare insieme le difficoltà, che purtroppo si palesano diverse in epoche diverse. Crediamo nel simbolo, che ha questo Arbitrium nel sorreggere la nostra umanità.