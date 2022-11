Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

L’Africa, pachiderma planetario dove la figura dell’uomo emerge come un’eccezione quasi impalpabile, è il teatro su cui si muovono le pagine del nuovo libro di Alessandro Zecchinato e Caterina Civallero: Archetipo Africa- Il culto degli Antenati nella psicogenealogia. Uniti dalla comune passione per la scrittura, gli autori danzano sulle note dell’antico tamburo africano che batte nel cuore di ognuno di noi: figli di una Eva mitocondriale che proviene dal continente nero, gli esseri umani evolvono sull’asse del tempo portando inconsapevolmente un ancestrale messaggio di vita forte e discreto. Le origini dell’umanità e la manifestazione della famiglia, a partire dai primi nuclei che hanno creato il concetto di tribù, viene esplorato in questo prezioso libro secondo i canoni psicogenealogici fondati da Carl Gustav Jung: esploratore esigente e avventuroso, si spinse, più di un secolo fa, alla scoperta delle dinamiche che condizionano i rapporti interpersonali svelando le entità psichiche ed energetiche che alimentano la nostra anima.

Alessandro e Caterina utilizzano l’espediente narrativo dell’intervista per sciogliere quei nodi psico-filosofici inerenti la vita in famiglia: interessanti e audaci le loro riflessioni a proposito del vivere da single in una società sempre più confusa rispetto alla destinazione verso cui volge; geniali le risposte che stimolano a porsi altre domande ancor più intriganti.

Il dialogo fra gli autori lascia spazio a intercettazioni esterne e per questa ragione il libro ospita i punti di vista di due professioniste che operano nel settore della psicogenealogia e delle costellazioni familiari (MobMagazine ha pubblicato il 5-8-2022 un interessante articolo a proposito). Laura Rubiola e Maria Luisa Rossi, entrambe facilitatrici in psicogenealogia e costellazioni psicogenealogiche junghiane, espongono il frutto delle loro esperienze per rafforzare il concetto di famiglia così come viene intesa nel counseling e come ci si aspetta di poterla percepire quando le dinamiche fra i diversi componenti sono in equilibrio.

In questo libro, scorrevole e dinamico, è possibile apprendere le basi dei più concreti meccanismi di gestione del rapporto parentale; la modalità funzionale di sviluppare nei diversi capitoli esempi concreti e fruibili, consente al lettore di elaborare una personale strategia terapeutica adatta alle proprie esigenze. Stimolante e ricco, Archetipo Africa è un libro adatto a chiunque abbia a cuore la propria sopravvivenza emotiva.

Il libro:

Caterina Civallero e Alessandro Zecchinato, “ARCHETIPO AFRICA: Il culto degli Antenati nella Psicogenealogia”, Independently published, 2022

