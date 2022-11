Biagio Buonomo e Caterina Corradino sposi il 5 settembre 2022

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Mattina cerimonia Civile presso la splendida cornice di Palazzo Michetti a Francavilla al Mare con la presenza della redazione di Uomini e Donne Canale5 Mediaset.

Li ha sposati la Sindaca di Francavilla al Mare Luisa Russo, cerimonia sobria ed elegante come gli Outfit indossati dagli sposi firmati Alessandra Bruni Boutique,ad accompagnare musicalmente questo momento importante la Ancestral Chamber Music condotta dal maestro Angelo Centofanti. Il make up raffinato è stato realizzato dalla nota Make up artist Rosy Ciulla, l’acconciatura da Anna Cialfi.

Nel pomeriggio gli sposi sono arrivati con le due splendide macchine del noleggio Wedding Car presso la suggestiva location di Villa Tamerici Dimore sul Mare, per una seconda ed emozionante cerimonia “Wedding on the Beach “ rito antico della sabbia tra testimoni, invitati e la celebrante Barbara De Santi hanno unito le loro anime per sigillare una nuova unione…Ha accompagnato l’entrata di Caterina la meravigliosa voce di Elisa Del Prete che ha regalato altre perle canore durante la serata.

Il dress code per tutti è stato tonalità pastello, il tema Fiori con la Grafica di Giacomo Giorgini e stampa Liticolor,la spiaggia si è tinta di colore attraverso le creazioni floreali Eden di Alessandra Gagliardi.

La mise en place è stata valorizzata dalle poesie di Gastone Cappelloni affermato poeta Vadese reduce dal suo ultimo tour in America Latina.

È sceso in campo anche l’hair style dei vip Andrea Campisi per questo abbinamento con l’abito da sogno della sposa targato Stefano Blandaleone, mentre anche il secondo abito dello sposo color cielo è di Alessandra Bruni Boutique.

L’originale catering di Bonge in giardino per l’aperitivo è proseguito all’interno con la cena,tra intrattenimento by Laura&Emilio, balli, canti ,giochi e un regalo speciale il ballo agli sposi di Ivan Cottini, il tutto condotto da Francesca Guidi Art Director come amica di Biagio e Caterina ,ma anche in veste di Wedding Planner organizzatrice di questa favola d’amore…

Non sono mancate le soprese tra Divi’ caricaturista,animazione bimbi mago Dario, il mangiafuoco e la magia dei trampoli con ali di led degli artisti di Oriana Simonetti.

Con l’ultimo cambio d’abito firmato Stefano Blandaleone ed una acconciatura a tema floreale di Andrea Campisi esaltando ancor piú la sua bellezza, Caterina ha stupito tutti i presenti ,per il taglio torta sono partiti i magnifici fuochi d’artificio sull’acqua fino al cielo di Pirotecnica Lanci…

L’angolo luminoso della confettata è di Elia Di Donato, accanto le artistiche ed originali bomboniere, tra l’altro, pezzi unici a tema realizzate da Donatella Marraoni Art.

Le riprese video ed il servizio fotografico sono stati affidati a gianlucaferrettiphotographer in collaborazione con Realurbex .

“Una grandissima soddisfazione per tutti, perché da un programma televisivo non ci si aspetta…Quando l’amore chiama Seguitelo e Biagio e Caterina l’hanno realizzato “

Auguri agli Sposi!