Calliope, che porta il nome dell’antica musa della poesia epica, è una studentessa universitaria vicina alla laurea che vorrebbe fare la giornalista. Ma questo è il suo aspetto più regolare, che non attira molto l’attenzione. La sua stravaganza è che è dotata di un potere singolare che è anche una maledizione: le sue mani sono capaci di prendere letteralmente fuoco in certi momenti, e così possono fare gravi danni, come causare un incendio. Calliope non sa minimamente perché. Per il resto, sì, è una ragazza più o meno normale, o comunque comune: per andare avanti e superare i suoi problemi chiede aiuto a una psicologa che la assiste telefonicamente, è vagamente autolesionista, le piace fare people watching (osservare le persone) e a un certo punto si innamora di un ragazzo misterioso. Il problema è che quel ragazzo non è solo misterioso, o tenebroso ma innocuo: si chiama Caso, giocando con i dadi non perde l’occasione di distruggere altre persone e ha ridotto alla pazzia la sua precedente compagna, Anna. Ma nel romanzo c’è anche un altro personaggio, agli antipodi di Caso: è Jacopo. Lui, biondo, è buono, generoso, si occupa degli altri e si vorrebbe occupare anche di Calliope.

Camilla Di Giacomo, classe 1995, è al suo primo romanzo, pubblicato con De Agostini. Si è fatta notare su Wattpad dove ha raggiunto mezzo milione di letture.

Il rogo delle anime è un fantasy scritto con precisione, passione e lucidità, ben calibrato nei colpi di scena, nell’uso delle parole così come nelle descrizioni dei personaggi.

Ornella Spagnulo

Il libro:

Camilla Di Giacomo, “Il rogo delle anime”, De Agostini ed., Milano, 2022

