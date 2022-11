Segnalazioni Letterarie:

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Esordio letterario interessante quello di Cinzia Guido, autrice di “0=infinito”, opera in auto-publishing che regala una storia di riscatto e liberazione, per guardare dentro sé e trovare la forza e il coraggio di mollare gli ormeggi e spingersi verso il largo. La scrittura è semplice, pulita, candida. Non mancano momenti di introspezione e di analisi che risulteranno fondamentali nella costruzione del plot narrativo. La protagonista è la fiorentina Julie che porta sulla pelle i segni di una difficile esperienza familiare e la difficoltà ad accogliere l’amore. Quasi sciamaniche sono invece le figure del Nonno Rino e della signora Luisa, i cui insegnamenti e le cui parole sapranno instillare nella giovane i semi di quella rivoluzione interiore alla base della sua crescita e della sua maturazione, nella cornice inquieta del lockdown, un tempo di riflessione e di rinascita, in cui tutto troverà una spiegazione e finalmente ogni cosa potrà essere interamente accettata e vissuta in maniera piena. Il libro della Guido diventa allora un viaggio dentro i propri dolori, nelle viscere delle proprie paure: una traversata faticosa nella tempesta della vita alla ricerca del proprio vero io. Per arrivare all’alba, bisogna passare attraverso la notte. Questo è il messaggio contenuto nel libro che si lascia leggere in maniera piacevole, offrendo una valida compagnia e un dolce tepore in questo incipiente inverno.

Alessandro Orofino

Il libro:

Cinzia Guido, “0=Infinito”, Youcanprint ed., self-publishing, 2022

