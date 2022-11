Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“Come l’acqua del mare” è il nuovo dell’autrice partenopea Daniela Saraco. All’interno di questo libro si accosta l’ondeggiare dei sentimenti a quello del mare. Il mare visto come un amore autentico che si evolve, si ritira per poi espandersi nuovamente. La protagonista di questo romanzo è una giovane donna, Felicia, che sin da piccola ha subìto delle mancanze a causa della sua famiglia, tanto da cercare disperatamente il suo bisogno d’amore. L’unica persona al mondo che le donerà tutto ciò sarà la sua tata Germana, che gioierà insieme a lei per ogni piccola vittoria e successo della vita.

La donna creerà un legame indissolubile anche con la sua amica Cristina, che, come lei ha avuto delle mancanze durante la sua crescita.

E poi, c’è lui, l’amore “patologico”, Salvio.

“Il resto, senza neanche saperlo, lo avrebbe riservato a chi dimostrava di meritare. Felicia guadagnò questo privilegio. Gli toccò corde del suo cuore mai esplorate. Ruppe anni di silenzio, di corazze e soprattutto di difese. Ma con il tempo si accorse che spesso l’amore non basta. Non basta a trattenere. A restare. A sognare. A progettare. E neanche a vivere insieme.”

Il tema predominante del nuovo romanzo è l’amore

L’amore sembra essere il sentimento più facile e naturale da poter vivere, ma, il più delle volte ci rendiamo conto che non è così, soprattutto nella società odierna. Ho apprezzato molto il paragonare l’amore con il mare, perché proprio come fanno le onde del mare che trasportano corpi e anime, così fa l’amore. All’inizio della lettura si trova una straordinaria prefazione scritta dalla psicologa Rosaria Varrella, attraverso essa, prepara tutti noi ad affrontare un tema delicato e lo fa utilizzando parole dolce e delicate per la nostra anima. Un romanzo che va a intrecciarsi con tantissime emozioni. Il finale non è scontato, anzi, racconta la presa di coscienza da parte della protagonista.

Autore: Daniela Saraco

Titolo: Come l’acqua del mare

Prezzo: 14,90 euro

Genere: romanzo

Codice ISBN: 9788893542067

Anno di pubblicazione: 2022