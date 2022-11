Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Quando la vita sembra metterci strenuamente alla prova e le difficoltà appaiono insormontabili, è proprio allora che bisogna appellarsi alla propria forza di volontà e con ogni risorsa resistere agli eventi negativi. È proprio questo che insegna il libro di Cristina Pisanu a cura della psicologa Valeria Sassu “La mia unica vita, la mia vita unica”: una psico-biografia che racconta la straordinaria vita di una donna, che non hai perso il sorriso, pur essendo rimasta improvvisamente disabile a causa di un’infezione.

Si narra di un percorso lungo, caratterizzato da tanti mesi di degenza in ospedale, trascorsi tra la vita e la morte, stati di incoscienza e preghiera, con momenti di sconforto, ma anche grande gratitudine nei confronti della vita. «È Natale e io sono sempre qui. Sto vivendo un incubo tremendo. Pensieri discordanti e conflittuali si affollano. Mi vedo così, a metà. Perché proprio a me? Che cosa ho fatto? continuo a chiedermi. Non posso lamentarmi, sono una miracolata, penso subito dopo. Non ho idea della percezione del tempo, non so che ora è, non ho contatti con l’esterno, sento il fastidioso rumore delle macchine rimbombare in testa.

Nonostante tutto ho una bella vista mare, posso vedere il Poetto e uno scorcio della Sella del Diavolo, posso distinguere il giorno dalla notte e percepire il senso della vita che fluisce. Finalmente è arrivato il giorno! Oggi è il 21 dicembre, arrivano i miei figli, non li vedo da quasi due mesi, rivederli sarà un’emozione fortissima». Uscita dall’ospedale, a Cristina toccherà una durissima riabilitazione per rafforzare la muscolatura e prepararsi così al processo che la condurrà all’impianto delle protesi. Ancora tante sfide da affrontare: dolori lancinanti da patire e mesi lontano dalla famiglia per poter predisporre le protesi di braccia e gambe e tornare così a condurre una vita il più possibile autonoma. E così, con coraggio e determinazione, Cristina ha affrontato duri mesi di calvario, prima di tornare dalle sue clienti e dai suoi figli, consapevole di aver avuto una seconda vita da non sprecare.

SCHEDA TECNICA

Genere: Narrativa moderna

Casa editrice: Scatole Parlanti

Collana: Forme

Pagine: 114

Prezzo: euro 9,40

Codice ISBN: 9788832813005