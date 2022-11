Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Sinossi

Questa piccola raccolta è un formulario per la presenza, perché ogni verso è una pietra miliare in più verso l’esserci, nel mondo e per il mondo. Vuole essere un esercizio per travalicare la narrazione di un io intrappolato nel dolore, attraversare la parola per approdare al luogo dove superarla: «qui/ non chiedere parola/ ma rimani/ in qualunque tempo e forma tu sia».

Dichiarazione dell’autrice sul perché ha scritto il libro:

«Formulario per la presenza è una raccolta comprendente poesie già incluse nelle mie tre sillogi scritte e pubblicate tra il 2007 e il 2019. Ho deciso di dare alle stampe questo volumetto per assecondare l’esigenza di riunire quelle poche liriche che risuonano tuttora in me, quelle che si possono a mio avviso considerare portatrici di un senso oltre le contingenze che ne avevano determinato la genesi.»

Biografia dell’autrice:

Francesca Innocenzi è nata a Jesi (Ancona). È laureata in lettere classiche e dottore di ricerca in poesia e cultura greca e latina di età tardoantica. Ha pubblicato la raccolta di prose liriche Il viaggio dello scorpione (Il Filo 2005); la raccolta di racconti Un applauso per l’attore (Manni 2007); le sillogi poetiche Giocosamente il nulla (Edizioni Progetto Cultura 2007), Cerimonia del commiato (Edizioni Progetto Cultura 2012), Non chiedere parola (Edizioni Progetto Cultura 2019), Canto del vuoto cavo (Transeuropa 2021); il saggio Il daimon in Giamblico e la demonologia greco-romana (Eum 2011); il romanzo Sole di stagione (Prospettiva 2018). Per Edizioni Progetto Cultura ha diretto collane di poesia e curato alcune pubblicazioni antologiche, tra cui Versi dal silenzio. La poesia dei Rom (2007); L’identità sommersa. Antologia di poeti Rom (2010); Il rifugio dell’aria. Poeti delle Marche (2010). È redattrice del trimestrale di poesia «Il Mangiaparole» e collabora con vari siti letterari. Ha ideato e dirige il Premio letterario Paesaggio interiore.

Francesca Innocenzi

https://www.facebook.com/franceintrance

https://instagram.com/franceintrance_francesca

Il libro:

Francesca Innocenzi, “Formulario per la presenza”, Progetto Cultura editore, 2022

https://www.progettocultura.it/index.php?id_product=1418&rewrite=formulario-per-la-presenza-francesca-innocenzi&controller=product