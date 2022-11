Il libro: Giulietta Fabbo, “L’albero di nespolo” | Presentazione

By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI DEL LIBRO

L’albero di nespole racconta la storia di una famiglia in un paesino del sud Italia, che, tra devastazione sociale e decisioni imponderabili, vede caratterizzare il destino dei suoi componenti. La speranza e l’amore però, riescono ad eludere il fato e a sopravvivere nonostante le miserie umane. Un libro che ripercorre, a cavallo della II guerra mondiale, gli avvenimenti che sconvolsero l’Italia, che determinarono la ripresa del bel Paese e nel quale gli eventi bellici e il boom economico prendono forma concreta nelle vite dei protagonisti.

BREVE DICHIARAZIONE DELL’AUTORE SUL LIBRO E SUL PERCHE’ LO HA SCRITTO

«L’idea del romanzo nasce dal desiderio di affidare all’inchiostro storie e vicende a cui mi sono liberamente ispirata e che sono inquadrate storicamente lungo l’intero corso del Novecento: questo è stato un secolo pieno di eventi, di mutamenti, di veloci trasformazioni della vita quotidiana. Il romanzo è diventato “storico” strada facendo, man mano che gli eventi che raccontavo si incastonavano in evoluzioni storiche che inevitabilmente condizionavano e caratterizzavano le scelte dei personaggi ed era affascinante seguire l’evolversi della vita del protagonista e di una comunità di un piccolo paese italiano contemporaneamente all’evoluzione tecnologica e scientifica che si verificava nel mondo intero nel secolo in questione.»

BREVE BIOGRAFIA DELL’AUTORE

Giulietta Fabbo nasce ad Avellino il 12 gennaio 1971. E’ laureata in Lettere Classiche e insegna Materie Letterarie, Latino e Greco presso il Liceo Classico “Pietro Colletta” di Avellino. E’ sposata e ha due figli adolescenti. Appassionata di archeologia, ha pubblicato schede tecniche nel volume “NOTARCHIRICO 500.000 anni fa” a cura di M. Piperno (ed. OSANNA Venosa) e ha lavorato in qualità di archeologa preistorica presso la Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico Etnografico Pigorini di Roma e presso l’area archeologica US Navy di Gricignano di Aversa (CE). A febbraio 2022 ha pubblicato il romanzo “L’albero di nespole” edito dalla casa editrice PAVedizioni di Pomezia (Roma).

Giulietta Fabbo:

https://giuliettafabbo.wixsite.com/website

https://www.facebook.com/giulietta.fabbo

https://www.instagram.com/giuliettafabbo/

Il libro:

Giulietta Fabbo, “L’albero di nespolo”, PAV edizioni, 2022

https://pavedizioni.it/prodotto/lalbero-di-nespole