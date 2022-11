Il libro: Michele Gentile “Il dono” | Presentazione

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI

Il Dono è un libro a metà tra prosa e poesia ma è quest’ultima ad innervare ogni pagina dell’opera dato che essa è presente non solo nei versi della breve silloge che conclude il libro, ma si mostra in tutta la narrazione di questa storia toccante, che vede protagonista il bimbo Giuseppino, rimasto orfano di madre, con un padre assente, e che trova sostegno in Amir, africano sfuggito alle guerre e al razzismo. Il tutto è ambientato nel fantasioso borgo mediterraneo di Roccasolenne, dove il mare è sinonimo di libertà e speranza, dove il bambino si fa cullare dai suoi infiniti orizzonti, trovando sollievo in mondi immaginari e lontani. Il Dono, che porta la prefazione di Gianni Maritati, scrittore e giornalista del Tg1, si configura anche materialmente quale dono, dato che l’intero ricavato delle vendite andrà a sostenere le attività della Onlus casa-famiglia “Chiara e Francesco” (https://www.chiaraefrancesco.it).

PERCHE’ IL DONO

«Ho voluto con questo libro sviluppare una favola per adulti. Una “vera storia di fantasia” che unisse prosa e poesia ad ogni pagina. E attraverso quest’opera ricordarmi e ricordare che la vita, la cultura, la natura, l’amicizia e l’amore sono doni da conservare con cura e attenzione. In ultimo ho stabilito, in pieno accordo con il mio editore, che il Dono diventasse a tutti gli effetti un dono: l’intero ricavato delle vendite di questo volume va a sostenere le attività di una casa famiglia che ospita bambine e bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Per questo motivo, per “l’alto senso civico e sociale del suo destino” il libro è stato selezionato per partecipare a Casa Sanremo Writers il prossimo 6 febbraio 2023.» (Michele Gentile)

BIOGRAFIA DELL’AUTORE:

Michele Gentile, aforista e poeta, nasce a Ostia-Roma il 4 gennaio 1972. Legatissimo alla sua città, amante del mare e della natura, crede nell’assoluto e necessario valore della poesia come strumento di crescita intellettuale. Inizia a comporre versi all’età di dieci anni vincendo numerosi premi e concorsi scolastici. Laureato in Lettere, è ideatore e organizzatore del premio internazionale di poesia per bambini e ragazzi “Un Mare di Poesia”, ideatore e curatore del Festival Nazionale di poesia “La Rocca dei Poeti”, ideatore e organizzatore della rassegna culturale ” Lettere in Viaggio “, ideatore e fondatore della Nazionale Italiana Poeti. Ha pubblicato i romanzi “i Respiri del Mare”, “i Graffi del Buio” e “l’Orologio Parallelo” per la narrativa e “Sassi nel Fiume”, “Lungo il Sentiero”, “Io abito qui” , “d’Amaro e d’Amore” , “Ordalia”, “Nomenclatura di un tramonto “, “Aforismitudine”, “ Il Dono “, “ Ostia “ , “L’urgenza della pioggia” e “ Come il mare “ per la poesia.

Il libro:

Michele Gentile “Il dono”, Masciulli Edizioni, 2020

Pagine Facebook gestite dall’autore:

