Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Tante storie di uomini e donne impregnati di tradizioni che segnano perimetri spaziali ben percepibili in un tempo totalmente invisibile.

Fierezza ed altezzosità d’isolani, tutti regnanti di una realtà a parte ed allo stesso malvolentieri parte d’Italia.

Esistenza fatta di un senso di sentito onore. Condivisione di un’idea di rispetto che ogni uomo deve guadagnarsi, saper mantenere, evitando le tentazioni che lederebbero alla sua immagine sociale…

Pagine di storia, uomini e donne, passioni solitarie e condivise, carne e odori che si mischiano e corpi che si compenetrano come animali in preda ad istinti primordiali che li trascinano fin nelle viscere della terra sporcandoli della terra bruna e lavandoli nelle fonti sante.

Sguardi, occhi, sempre, tutto attorno anche impercettibili… Ricerca del proprio ruolo sociale che possa coincidere con la parola potere.

Analisi spesso troppo intellettuale per un’affermazione quotidiana con profonde radici in un’educazione al giudizio che tesse da lontano la passionalità che dalla sfrenata fisicità e da una trastullata provocazione, scuote impavidamente molteplici sensi restando poi per anni in un oblio di rimorsi, che finiscono ahimè, con il girare in un tondo che ha per confini, un meraviglioso mare.

(Emanuela Maria Marrone)

Chi è Emanuela Maria Marrone?

scrittrice, docente, sceneggiatrice e regista

Emanuela Maria Marrone:

https://www.facebook.com/ElakinSkyWalker

romana.psico@gmail.com

Il suo ultimo libro:

Emanuela Maria Marrone, “Effetto virtuale”, PandiLettere edizioni, Roma, 2022

https://www.pandilettere.com/inostrilibri/effetto-virtuale

DOVE LEGGERE O SCARICARE GRATUITAMENTE LA III EDIZIONE DELLE “NOVELLE BREVI SI SICILIA”:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html

https://mobmagazine.it/blog/2020/01/3-libri-in-regalo-di-andrea-giostra/

QUALI LE CASE EDITRICI CHE HANNO PUBBLICATO IL LIBRO E COME ACQUISTARE ONLINE LA IV EDIZIONE DELLE “NOVELLE BREVI DI SICILIA”:

“CTL editore”, Livorno, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, aprile 2022:

https://www.ctleditorelivorno.it/product-page/novelle-brevi-di-sicilia

“Casa Cărții de çtiință” ed., Cluj-Napoca, Transilvania, Romania, settembre 2021. “Povestiri scurte din Sicilia”, IV edizione:

https:// www.casacartii.ro/editura/carte/povestiri-din-sicilia/

“Biblios ed.”, Milano, dicembre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione:

“Rupe Mutevole ed.”, Bedonia (Parma), novembre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione:

https://www.rupemutevole.com/shop-online?ecmAdv=true&page=5

“La Macina onlus ed.”, Roma, ottobre 2020. “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione:

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8894261425/

https:// www.lamacinamagazine.it/pubblicato-il-libro-novelle-brevi-di-sicilia/

“StreetLib”, Milano, agosto 2017, “Novelle brevi di Sicilia”, III edizione:

https://totembooks.io/products/9788826051369-novelle-brevi-di-sicilia?_pos=1&_sid=5fe4e489f&_ss=r

LE RECITE DELLE NOVELLE E DEI RACCONTI REALIZZATE DA 30 ARTISTI, ATTRICI E ATTORI:

Se invece il lettore volesse ascoltare i video-clip da YouTube o da Facebook Watch, con tutti gli artisti (sono 30 attori e attrici professionisti e semiprofessionisti) che hanno letto e interpretato i racconti e le novelle siciliani, li potrà trovare nei link a seguire:

“Audio-letture di oltre 120 Novelle e Racconti siciliani di Andrea Giostra” | Leggono 30 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

da YouTube:

da Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/434295254615223

Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg