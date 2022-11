Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Attraverso la suddivisione con le lettere dell’alfabeto l’autore Marcello Romanelli presenta al suo pubblico un libro che racconta i giorni vissuti durante il Covid-19. Partendo dalla bellezza delle città: che nonostante il silenzio e un’atmosfera particolare erano affascinanti; di com’è stato restare chiusi in casa inventandoci qualsiasi cosa pur di passare le intere giornate, di come siamo diventati cuochi provetti cimentando le ricette più strane e, di come il popolo dell’Italia è stato unito nelle donazioni. La cronaca di quei giorni e la sociologia sono i punti cardini di questo struggente romanzo.

“Nelle edicole si va per comprare il giornale ed è bello sentire ancora la carta tra le mani. Sfogliare un giornale è uno di quei piaceri che resta intatto e non si modifica nel tempo. Il giornale che si stropiccia dopo la lettura per noi giornalisti è vita. Finito di leggere quel giornale può anche diventare un pallone di carta, ma basta una nostra firma su quel quotidiano cartaceo per stare bene tutto il giorno. Purtroppo il giornale cartaceo è un settore in crisi e molti editori non pagano i cronisti per cui la figura del cronista da marciapiede che coglieva la notizia dal vivo e riempiva i pezzi di particolari è una figura che va scomparendo. Ormai tutto avviene dietro un desk e le notizie si prendono da internet per cui mancano di quella freschezza di una volta.”

Un romanzo accattivante, ricco d’amore ma anche di tanto dolore. L’autore ha saputo ricostruire e far ripercorrere a noi lettori gli istanti che abbiamo vissuto: come un flashback, piantato nella nostra mente e non andrà mai via. Un racconto giusto e scrupoloso, fatto di imprese, coraggio, voglia di abbattersi ma di continuare a lottare. Un libro scritto in maniera molto fluida e avendola suddiviso tramite le lettere dell’alfabeto suscita la curiosità nei lettori di scoprire la prossima e il tema che verrà trattato. Il tutto è arricchito da delle foto che danno il giusto peso e valore alle parole scritto dal giornalista Marcello Romanelli.

Autore: Marcello Romanelli

Editore: Rossini editore

Pagine: 154

Prezzo: 14,99 euro

ISBN: 8831469975

Genere: narrativa