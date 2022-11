Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

“La scialletta rossa. Una donna di mafia” del giudice Maria Francesca Mariano. Una storia di donne, di forza e di evoluzione. È così che Maria Francesca Mariano ci presenta la sua protagonista, prendendo la parola in veste di narratrice alla maniera omerica e prefigurandoci in poche righe l’intera vicenda.

La conosciamo meglio in questa intervista:

Dott.ssa Mariano è un piacere averla tra le pagine di Mob Magazine nella sezione Libri&Dintorni. Ci può presentare il suo libro? Il libro racconta la struttura mafiosa dal suo interno ed in particolare le dinamiche della Sacra Corona Unità attraverso la storia di una donna al vertice del clan che, nel tempo, andrà incontro al pentimento divenendo collaboratore di giustizia, quando la sua esperienza di vita la porterà a riconnettersi con la sua umanità

Una storia non facile quella che lei ci racconta con “La scialletta rossa. Una donna di mafia”. Come è nato questo libro? Il romanzo e’ nato da decenni di processi di mafia trattati e decisi bella mia professione di giudice penale

Quando ha capito di essere portata per la scrittura? Non ho capito di essere portata per la scrittura. Scrivo da sempre, poesie, prosa, teatro

Che segno vuole lasciare con questo suo romanzo e nei lettori? Con il romanzo porto a conoscenza del lettore un mondo sconosciuto per chi non sia addetto ai lavori, trasferendo un importante bagaglio conoscitivo con lo scopo che lavori nelle coscienze

Perché è importante raccontare oggi, una storia come quella narrata nel suo romanzo? Oggi è importante parlare di questi temi per spiegare come ci si possa contrapporre alle forme di sopraffazione violenta lasciando, in ogni situazione, sempre aperta la strada del cambiamento

I suoi prossimi progetti letterari? I miei prossimi progetti letterari sono top secret