Ho letto il libricino di Andrea Giostra: Novelle bellissime, alcune sono proprio delle chicche. C’è storia, passato e presente, c’è Palermo. Sono scritte davvero bene, il dialetto dà loro un tocco magico. Confesso che non sono il mio genere, io sono soprattutto una beta fantasy, ma apprezzo le cose belle. Alcune delle Novelle sono un inno alla Donna.

“Gli auguri di mia nonna ottantenne” è la mia preferita. Spiritosa e brillante. Tosta la nonna! La frase finale poi è fantastica!

“La conferenza” è davvero originale. Geniale il ballo delle nuche. Ci sono pure i capelli gialli! Divertente!

“Agosto a Palermo” è bellissima! Pittoresca la descrizione della città, poi si passa al funerale. La conclusione è perfetta.

Non so cosa sono “Le donne Zonta”, ma anche questa mi ha incuriosito.

“Una giornata ordinaria” è per tutti! Questa è una massima: “Ma c’è una cosa che mi piace, adesso che mi sono fermato e ci penso: di certo non mi annoio.” L’autore in questa descrizione ha ragione!!

“Leandra e Oleg” è un racconto molto intenso. La clausura forzata stava per rovinare tutto, ma i due hanno trovato un modo per sconfiggerla.

“Angela l’avvocato” è un racconto con una sorpresa. L’autore ha reso bene l’idea riguardo alla situazione creata dal Covid. La cattività fa pensare, ricordare, farsi tante domande. Somiglia a un’isola deserta dove si ha troppo tempo per pensare. È vero che “…le uniche storie d’amore che durano per sempre, in eterno, sono le storie impossibili. Quelle che non abbiamo mai vissuto veramente”.

“Il dipinto” è una lettera d’amore scritta su una tela. Sentita e forte, colorata e vissuta. Quello che racchiude un dipinto non esce mai più. “Questo sei tu con me. Adesso immortali”.

Consiglio di leggere le “Novelle brevi di Sicilia”!

(Vesna Uršič)

Chi è Vesna Uršič?

Lettrice beta, scrittrice fantasy, book blogger, creatrice e amministratrice del Gruppo Fb “Scrittori in gioco”:

https://www.facebook.com/vesna.ursic.56

Gruppo Fb “Scrittori in gioco”:

https://www.facebook.com/groups/1830871910596488

