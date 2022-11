Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Ho letto le “Novelle brevi di Sicilia” di Andrea Giostra e definirei questo libro: lo scrigno delle emozioni.

Si parte con l’immagine di un Andrea ragazzo maggiorenne, raccontato attraverso l’immagine di una nonna tutt’altro che comune, e che con l’immensa saggezza di una donna innamorata della vita e probabilmente dalla personalità creativa, ne forgia il carattere. Nei vari racconti, si respirano i profumi di Sicilia, si riesce a sentire sulla pelle il calore del sole rovente che penetra nel profondo di ogni siciliano e ne costruisce lo spirito focoso, che Andrea, con magistrale capacità letteraria, ripulita dall’egocentrismo tipico degli scrittori ferrati, descrive in modo semplice e fluido nelle scene di vissuti quotidiani. Lo scrittore accompagna il lettore in un viaggio tra il vivere comune del popolo, di cui ne racconta quotidiane suggestioni, a far sentire il lettore, pubblico “in un teatro all’aperto, in un cabaret per pochi intimi, in un cinema per vedere un film neorealista recitato in dialetto siciliano”, come Andrea scrive nella novella “I dissuasori”.

L’autore tratteggia anche una parte della società, di cui lui si trova a far parte. Quella dove la vita pur scorrendo “agevolmente”, sotto molti punti di vista, presenta le stesse incrinature del vivere collettivo moderno, intento a rincorrere il tempo e incapace di godersi la noia. Descrive la moltitudine dei sentimenti, scaturiti dalla clausura subita nei 50 giorni di look down per la pandemia da Covid-19, e partendo proprio da quello stato di smarrimento generale, ripropone fatti, dove in un certo senso, analizza l’amore e alcune sue sfumature, ponendo l’accento su una sua personale esperienza, e gli amori non vissuti che per Andrea, “forse”, rappresentano l’unica forma di “amore eterno”. In realtà si potrebbe aprire un dibattito e far risorgere Dante Alighieri perché aggiunga un centinaio di gironi nella sua Divina Commedia, raccontando cosa sia davvero l’amore e sul perché gli esseri umani rincorrano il tempo e fuggano la noia, ma Andrea, da bravo scrittore, lascia a ogni anima che si avvicina al suo bellissimo raccontare, la facoltà di sognare…

Le Novelle che mi hanno colpito di più, sono: “Al telefono” e “La doccia”. Il modo di scrivere di Andrea Giostra lo riconosco nella mia scrittura, molto simile al mio. La descrizione delle emozioni è talmente forte e minuziosa nei dettagli che si prova l’emozione… Ne “La doccia” si capisce che è stato un uomo a scriverla, perché nelle scene in cui viene descritta l’eccitazione, non ci sono filtri… è tutto molto esplicito e, in un certo senso, è come se di botto si perdesse la poesia del momento. Ma da uomo siciliano, qual è Andrea Giostra, forse un po’ c’è da aspettarselo. Attenzione! Non è un voler etichettare la sicilianità, sia chiaro!!!

Buona lettura a chi leggerà le “Novelle brevi di Sicilia”, e grazie ad Andrea Giostra per la piacevolissima lettura.

(Franca Spagnolo)

