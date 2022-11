Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Un pianista che sa profondere rare eleganza e intimità mai esplorate nel mondo del jazz. 25 e 26 novembre ore 19.00 e 21.30 – Real Teatro Santa Cecilia

“La musica qui presentata è una fonte calda a cui portarsi, da bere e lasciare andare la stanchezza che ha iniziato ad abitare tutti i nostri momenti. È una pura danza di speranza e ideali espressi con semplice eleganza ed eloquenza, che ti trasporta senza attrito nella sua atmosfera tranquilla … Forse una delle narrazioni tonali più oneste fino ad oggi, Hope non nega mai la promessa e la poesia insite in tutti noi “. Così Mike Jurkovi scrive di Yaniv Taubenhouse su All About Jazz. Con eleganza rara piena di leggera, profondità ed intimità, verrà messo in scena lo spettacolo Yaniv Taubenhouse in Trio per la stagione concertistica Brass in Jazz venerdì 25 e sabato 26 novembre con doppio turno alle ore 19.00 e 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia. Yaniv Taubenhouse Trio è un ensemble jazz contemporaneo con sede a New York City, formati nel 2014 dal pianista Yaniv Taubenhouse, dal bassista Rick Rosato e dal batterista Jerad Lippi. Il trio proviene da una lunga stirpe di influenze musicali sia dentro che fuori dal mondo del jazz e si esibisce regolarmente negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il repertorio del gruppo comprende originali di Taubenhouse, Rosato e Lippi oltre che standard, con l’abbraccio tagliente di briciole virtuosistiche, il tenero amore per la melodia guidata con ballads, le percussioni orientate al groove, oltre a una serie di suite tematiche completamente sviluppate più simile alle forme classiche tradizionali che al jazz. Come si legge su Musica Jazz è sempre più nutrita e composita la schiera dei talenti pianistici israeliani della generazione tra i trenta e i quarant’anni. E oggi alla nouvelle vague del jewish jazz da tastiera si aggiunge il nome di Taubenhouse. Classe 1987, formazione accademica e non solo, studi con vari specialisti dello strumento. È del 2014 «Here From There», il suo debutto in trio per la Fresh Sound con Garrett Jones al contrabbasso e Darren Novotny alla batteria. Quindi alla ritmica subentrano Rosato e Lippi, che insieme all’amico danno il via alla serie Moments In Trio. Nonostante l’età relativamente giovane, Taubenhouse dimostra di essere in possesso di uno stile molto personale. Colpisce il suo approccio pianistico: tocco netto e pulito; tecnica solida eppure scevra da fastidiosi e inutili tecnicismi; brillanti cambi di tempo; fantasia disinibita nell’improvvisazione e adeguato interplay con i suoi compagni.

E’ possibile acquistare online i biglietti collegandosi al sito www.bluetickets.it o tramite i due punti di prevendita, uno presso il Real Teatro Santa Cecilia (Piazza Santa Cecilia n. 5 – 90133 Palermo – 091\ 88 75 201, 091 88 75 119, dal martedì al sabato a partire dalle 9.30 sino alle 12.30, ed un altro presso Santa Maria dello Spasimo (Via dello Spasimo, n. 15 – 90133 Palermo – 091 77 82 860, 091 77 82 861) dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15.30 alle 19.30.

Infoline Fondazione The Brass Group: 091 778 2860 – 334.7391972, info@thebrassgroup.it, www.thebrassgroup.it, fb fondazionethebrassgroup.

www.bluetickets.it