“Le Novelle brevi di Sicilia”:

Ho letto la quarte edizione delle “Novelle brevi di Sicilia”, con incluse le store del periodo Covid-19, guardato i video e letto alcune recensioni, poi mi sono fermata perché volevo scrivere le mie impressioni senza essere influenzata da altre opinioni.

Per me, le storie delle Novelle costituiscono un mosaico dove i vari frammenti si uniscono e proiettano scene che si intersecano e si completano. Così la natura, la storia, tradizioni e personaggi si muovono, si mescolano, diventano un tutto che è la Sicilia. La brevità permette al lettore di passare da un racconto all’altro, di seguire il filo delle emozioni che li lega. Molto acuto anche il modo con cui, con pochi tratti, Andrea Giostra caratterizza i personaggi.

A questo proposito, tra i racconti aggiunti nella IV edizione, sono rimasta affascinata dall’ultimo: “Il Dipinto”, per me è un piccolo capolavoro a sé stante: l’uso dei materiali, i colori che diventano emozioni ora ruvide o possenti e violente. Il lettore vede oltre il quadro, penetra nella psiche della donna, partecipa alla sua passione, furore, disperazione, desiderio, amore viscerale. Affascinante!

Paula Lory Marchesin

“Mastr’Antria e altri racconti” (libro inedito):

Ciao Andrea,

mi sono presa un po’ ti tempo per leggere le novelle di Mastr’Antria. Decisamente più complesse e articolate rispetto alle “Novelle brevi di Sicilia”, sia in quelle dove parli della natura che quelle relative ai personaggi.

Come ti ho scritto in una mail precedente, la natura tu la rendi vibrante, viva e partecipe delle sensazioni che i personaggi vivono. Il mare, il sole, tu li fai sentire anche al lettore che le sente quelle carezze delle onde, quel calore del sole che stordisce.

Altro elemento che caratterizza la raccolta è la forte sensualità, la passione. Piacevole e intrigante con queste figure femminili che donano tutte se stesse, si abbandonano con corpo e anima. Il lato positivo, per me, è che i momenti più intensi, intimi sono resi in modo raffinato e poetico.

A questo proposito, ho notato come le donne, salvo un caso forse, si abbandonino alla passione, anche con mente e cuore.

L’abbandono è sia fisico che emotivo e spirituale: ciò che distingue l’amore dalla mera passione.

Ho notato altresì, non me ne volere, che per i protagonisti maschili dei racconti è diverso: la passione può durare, ma se c’è solo quella, col tempo resta ben poco. Una visione un po’ machista è quella che ne ricavo.

I racconti riguardanti il nonno mi hanno creato delle difficoltà per l’uso del dialetto. Alcune parti le ho capite e l’esperienza in Australia per anni è interessante e anche divertente. Tuttavia, credo di essermi persa parti essenziali.

Un caro saluto,

Paula Lory Marchesin

Chi è Paula Lory Marchesin?

Insegnante di inglese, scrittrice, artista, blogger, che nel suo sito web ufficiale si definisce così: «Sono Lori (ma anche Paula). Qui ci sono i miei scritti e arte digitale.»

https://www.paola45.it/

https://www.facebook.com/paula.grenside

