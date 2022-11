By

Per i talenti in erba il Brass propone un format di presentazione per essere inseriti nell’orchestra giovanile dopo una selezione da parte dei Maestri della OJS. Da venerdì 4 novembre inizio invio Format

Il Brass Group riparte con la Brass Youth Jazz Orchestra proponendo la partecipazione ad una selezione di giovani talenti che verranno ascoltati e scelti dai professori della Orchestra Jazz Siciliana. Il nuovo slogan del Brass proposto è infatti “Suona con Noi” da Duke Ellington a Frank Foster, da Frank Zappa a Sting, da Michael Jackson a Beyoncé, dai Pink Floyd ai Coldplay. Così tutti i giovani musicisti che hanno voglia di suonare con la Brass Youth Jazz Orchestra potranno inviare il Format allegato per presentarsi ed essere contattati il prima possibile. Basterà inviare un video con uno o più brani e allegare il curriculum artistico-professionale. Il Brass aspetta di incontrare e conoscere solisti, orchestrali*, cantanti, compositori e arrangiatori under 35. I partecipanti, selezionati dai professori dell’Orchestra Jazz Siciliana, seguiranno un percorso di studi e di attività concertistica formativa, accanto ai professionisti dell’Ojs, che va dalla swing music alla musica del nostro tempo a partire dal mese di dicembre 2022 e riceveranno una borsa di studio pari ad 1000€ complessivi lordi. La borsa di studio sarà erogata a compimento dell’attività artistica-formativa. Gli strumenti interessati: flauto, clarinetto, sassofoni (alto, tenore, soprano, baritono) pianoforte, tastiere, chitarra elettrica e acustica, contrabbasso e basso elettrico, batteria, congas, bongos e percussioni leggere.

SUONA CON NOI al BRASS

…da Duke Ellington a Frank Foster, da Frank Zappa a Sting, da Michael Jackson a Beyoncè, dai Pink Floyd ai Coldplay…

Se vuoi suonare con la BRASS YOUTH JAZZ ORCHESTRA utilizza il form qui sotto per presentarti e verrai contattato il prima possibile. Ti chiediamo di presentarti brevemente, inviando uno video con uno o due brani e allegare il tuo curriculum artistico-professionale. Siamo molto felici di incontrare e conoscere solisti, orchestrali*, cantanti, compositori e arrangiatori under 35.

I partecipanti, selezionati dai professori dell’Orchestra Jazz Siciliana, seguiranno un percorso di studi e di attività concertistica formativa, accanto ai professionisti dell’Ojs, che va dalla swing music alla musica del nostro tempo a partire dal mese di dicembre 2022 e riceveranno una borsa di studio pari ad Euro 1000€ complessivi lordi. La borsa di studio sarà erogata a compimento dell’attività artistica-formativa.

*Strumenti interessati: flauto, clarinetto, sassofoni (alto, tenore, soprano, baritono) pianoforte, tastiere, chitarra elettrica e acustica, contrabbasso e basso el., batteria, congas, bongos e percussioni leggere.

