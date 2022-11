Il libro: Rita Pacilio, “Il bambino d’oro” | Presentazione

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

SINOSSI:

Un uomo di circa cinquant’anni viene travolto da eventi che lo catapultano nel suo passato in cui i riti puberali condivisi con Bea riemergono prepotentemente suscitando vere e proprie ossessioni maniacali. Affetto da masturbazione compulsiva entra in terapia per riuscire a controllare la sua complessa emotività legata alla sessualità poliforme e al senso di inadeguatezza che ha messo in crisi il matrimonio e la sua vita. La psicoterapeuta gli propone una strana e originale terapia per guarire…

DICHIARAZIONE AUTORE SUL PERCHÉ HA SCRITTO IL LIBRO

«”Il bambino doro” è un romanzo che ho scritto per un pubblico adulto. È lo stesso protagonista che narra la sua storia: la crisi matrimoniale, l’infanzia, gli incontri e altre esperienze del passato con cui adesso, a cinquant’anni e suo malgrado, è costretto a fare i conti. Diverse le tematiche che ho “attraversato” in questo nuovo romanzo: la memoria dei luoghi, il ricordo, i conflitti interiori e del corpo, le manie, l’amore e la rinascita.»

BIOGRAFIA DELL’AUTORE:

Rita Pacilio (Benevento, 1963) è poeta e scrittrice. Sociologa di formazione e mediatrice familiare di professione, da oltre un ventennio si occupa di poesia, musica, letteratura per l’infanzia, narrativa, saggistica e critica letteraria. Direttrice del marchio Editoriale RPlibri è Presidente dell’Associazione Arte e Saperi. È stata tradotta in nove lingue.

INFO E CONTATTI:

https://www.rplibri.it/rita-pacilio/

https://www.facebook.com/rita.pacilioelapoesia

https://instagram.com/ritapacilio?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Il libro:

Rita Pacilio, “Il bambino d’oro”, Pequod editore, 2022

https://www.ibs.it/bambino-d-oro-libro-rita-pacilio/e/9788860682321