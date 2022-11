By

SINOSSI

Consapevole che infrangere le consuetudini, specie se consolidate, è sempre un atto di coraggio, Pietro Pàncamo si è “ribellato” alla moda delle antologie a tema, curando un piccolo volume collettaneo di versi –«Senza tema! Poesie coraggiosamente atematiche» (Edizioni Simple, Macerata, 2022)–, nel quale a ciascun autore è stata lasciata completa libertà di scegliere autonomamente la materia da trattare; ne è nata un’opera corale in cui tutti, svincolati com’erano da forzature di sorta, hanno avuto una preziosa opportunità d’esprimersi al meglio.

Ecco qui di seguito alcuni estratti dai commenti che, all’interno del libro, il curatore ha dedicato a ciascuno dei quattro autori antologizzati: Kikai, Angela Lombardozzi, Tommaso Meldolesi e Fabio Sebastiani.

“Secondo il critico e storico della musica Massimo Mila, il sentimento predominante, nei brani di Mozart, è una sorta di benefico sorriso fra le lacrime. Io credo di poter dire lo stesso per i versi della brava Kikai.

[…] Le liriche di Angela Lombardozzi s’improntano invece ad un serrato flusso di coscienza, magistralmente concepito per rispecchiare la concitata e penosa assenza di senso, dalla quale l’esistenza quotidiana di noi uomini è ahimè afflitta.

[…] E se le poesie di Tommaso Meldolesi prendono le mosse da una tenera o meglio sognante rassegnazione che, pur attraversata sempre da una favilla di speranza, piega spesso il ginocchio dinanzi alle (s)torture dell’esistenza, Fabio Sebastiani, in una continua e ica(u)stica dissolvenza incrociata d’immagini che sfumano rapide l’una nell’altra, ci svela impietoso le piccole miserie del grigiore quotidiano, presentandole come un rito scaramantico a cui noi esseri umani, in nome di una vita completamente ottusa e quindi molto più comoda, ci siamo autoaddestrati e autoaddomesticati con tenacia imperterrita”.

DICHIARAZIONE DEL CURATORE PIETRO PÀNCAMO:

«Senza tema! Poesie coraggiosamente atematiche» è un’antologia che innesca una vera e propria rinascita dei sentimenti; ho dunque deciso di pubblicare questo volume per cercare, nel mio piccolo, di colmare la principale lacuna della poesia italiana maggiore, attualmente in balia di imbarazzanti derive intellettualoidi che la rendono troppo fredda e cerebrotica, togliendole qualunque capacità effettiva di coinvolgere il lettore.»

NOTA BIOBIBLIOGRAFICA DEL CURATORE:

Pietro Pàncamo è un editor professionista, nato nel 1972.

È autore del volumetto di versi «Manto di vita» (LietoColle) e figura nell’antologia «Poetando» (Aliberti), curata da Maurizio Costanzo.

Ha collaborato con “Il sabato del racconto”, rubrica settimanale dell’edizione parmense de «la Repubblica».

La radio nazionale della Svizzera italiana gli ha dedicato una puntata del programma «Poemondo», mentre sue liriche, novelle o recensioni sono apparse, nel tempo, su giornali e riviste come il «Corriere della Sera», «Il Fatto Quotidiano», «Gradiva», «La poesia e lo spirito», «Nazione Indiana», «Poesia» (Crocetti editore), «Poetarum Silva», «Vibrisse» e il blog «Poesia» della Rai.

INFO E CONTATTI:

https://www.facebook.com/pietro.pancamo.

https://www.instagram.com/pietropancamoscrittore/

Il libro:

AA.VV., (Pietro Pàncamo, a cura di), “SENZA TEMA! POESIE CORAGGIOSAMENTE ATEMATICHE”, Edizioni Simple , 2022

https://www.edizionisimple.it/libro/senza-tema-poesie-coraggiosamente-atematiche/