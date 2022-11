Solitudine significa star bene con sé stessi | di Mari Onorato

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Nonostante i rumori quotidiani del mondo troppo spesso i nostri pensieri rimbombano nella mente facendo troppo rumore e, generalmente, quelli più ricorrenti, sono proprio i pensieri che ci fanno più male.

Ed è allora che si tende a riempire i propri spazi vuoti, con persone, situazioni, interessi e molto altro…

Di tutto pur di non sentire ancora e ancora più intenso quel dolore.

La sofferenza mentale è spesso paralizzante, perché ti tocca proprio nella parte più intima di te.

Affonda lentamente dentro noi stessi ancorando le proprie radici saldamente e così intensamente che a tratti ci impedisce di respirare.

Chi rifugge la solitudine è generalmente una persona che soffre e quando una persona prova una morsa lancinante allo stomaco farebbe qualsiasi cosa per avere uno spiraglio di luce.

Rimanere da soli con sé stessi fa paura, perché costringe ad avere a che fare con le proprie paure, quelle più nascoste, quelle

che cerchiamo ogni giorno di soffocare dentro noi stessi.

Solo quando una persona ha imparato a conoscersi , ad accettarsi, affrontando i propri fantasmi del passato, ed a desiderare di stare senza una persona accanto, solo allora riesce a star bene da sola.

Occorre parecchia forza per riuscire ad amare la propria solitudine.

Solo una persona che ha veramente toccato il fondo è in grado poi di assaporare veramente la solitudine, e quando la solitudine è diventata una compagnia fedele anziché una nemica si inizia a dare valore al proprio tempo.

Non ci si circonda più di false presenze.

Non si scende più a compromessi con sé stessi.

Non ci si rassegna ad una presenza altalenante che ci fa comunque sentire soli.

Molti credono che la cosa peggiore nella vita sia quella di restare soli.

No, per me sicuramente non lo è, anzi, da sola mi sento libera, felice, serena… perché ho finalmente capito invece che la cosa peggiore nella vita è quella di finire con persone che ti fanno sentire veramente sola.

Mari Onorato