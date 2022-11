Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Un interessante incontro tra Marcella Nardi e Maria Teresa De Donato sul tema

“STORIA, GENEALOGIA e DNA”

Maria Teresa affronterà questo tema attraverso il suo libro “ANELLI MANCANTI” che è non solo la sua storia e quella della sua famiglia, ma anche la nostra storia come italiani e come europei… “Un libro ricco di contenuti e di rimandi, dunque, una storia che scivola attraverso i secoli … e che ci aiuta a capire che tutti siamo dotati di un grande potenziale e che dobbiamo solo identificarlo e lavorare diligentemente per utilizzarlo.” (Luisa Perlo, Critico letterario)

Marcella Nardi affronterà lo stesso argomento parlando di se stessa e di come la sua famiglia ha influito nelle sue scelte di vita, tra cui quella della grande passione per la scrittura. Marcella farà un breve accenno a due suoi romanzi, “VENDETTA” e “SARAI SOLO MIA”, in cui il tema della Genealogia e quello della “Storia di famiglia” si identificano nelle due protagoniste: Suor Monica, per “Vendetta”, e Lynda Brown, per “Sarai Solo Mia”.

Buona visione!

