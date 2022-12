AGENDA ASTROLOGICA 2023

Rossana Strika

Massimiliano Zorzetto

Nasce dal paziente ed appassionato lavoro di due triestini, madre e figlio, questo originalissimo lavoro: l”Agenda Astrologica” 2023.

Questa agenda, curata nei minimi dettagli, con disegni minuziosi e originali che danno nuova energia ai già conosciuti disegni raffiguranti i segni zodiacali, cattura da subito l’attenzione di chi la riceve.

Si vede la mano precisa e orginale di Massimiliano Zorzetto che nei disegni mette tutta la sua originalità. “Lavorare con Rossana Strika è sempre stimolante, così come unire le nostre due arti. Abbiamo condiviso ogni decisione: dalla realizzazione della copertina, alle illustrazioni che si trovano all’interno dell’agenda, ai testi.

Sono da sempre attratto e stimolato dall’originalità, dal poter realizzare qualcosa mai fatto prima, ecco che spero che la collaborazione con Rossana possa continuare e far nascere altre originali idee”.

Aprendo l’agenda si capisce, attraverso le pagine ben realizzate, con uno spazio per scrivere, ma anche per riflettere, ben si presta a diventare anche un diario per annotare propositi, avventure, sogni per il nuovo anno.

Rossana a tale proposito: “Scrivendo quotidianamente possiamo porre attenzione alle sincronicità che giorno dopo giorno viviamo, attraverso la spontanea interazione tra il nostro Cielo di nascita e gli spostamenti dei Pianeti. Con transiti simili si generano infatti risultati diversi, unici per ognuno di noi”.

Ecco che questa agenda diventa anche un primo approccio all’Astrologia, auspicio della stessa Rossana: “Io spero di riportare lustro alla Disciplina astrologica, tornando ad un approccio serio della stessa, ricordando che la nostra Mappa Celeste è il nostro orologio cosmico, e scandisce i ritmi del nostro tempo individuale. Un tempo tutti i medici erano anche astrologi, ai tempi di Ippocrate e Galeno si utilizzava la medicina umorale temperamentale, basata proprio sull’accurato studio del Cielo di nascita individuale. Tutti gli astrologi erano per lo più matematici, ed è l’approccio antico che ci insegna l’importanza dell’ambiente astrologico a tre dimensioni. Attraverso l’Agenda ho pensato di fornire anche delle piccole pillole di spiegazione astrologica, con delle parole chiave affinché questa Disciplina ritorni ad essere accompagnamento di evoluzione per l’Essere umano e ritorni ad essere fruibile ad un numero sempre maggiore di persone”

Ecco che questa agenda diventa un regalo pieno di speranza e aspettativa, non solo per chi la riceve, ma anche per chi la dona.