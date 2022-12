Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Giovedì 29 dicembre alle 20.30 e venerdì 30 dicembre alle 17 e alle 20.30 all’Auditorium Manzoni

È all’insegna della Danza, e in particolare del flamenco, la fine dell’anno del Teatro Comunale di Bologna, che chiude la sua Stagione 2022 con uno spettacolo iconico come Carmen, nella versione nata dalla collaborazione tra il leggendario danzatore, coreografo e intellettuale Antonio Gades e il regista Carlos Saura. Il balletto in un atto ispirato all’opera di Prosper Mérimée, creato nel 1983 al Théâtre de Paris, è in scena all’Auditorium Manzoni giovedì 29 dicembre alle 20.30 e venerdì 30 dicembre alle 17 e alle 20.30 e vede il debutto per il teatro felsineo della Compañía Antonio Gades diretta da Stella Arauzo.

«Creata da Mérimée, resa eterna dalla musica di Bizet: questi due inscindibili lavori sono alla base della nostra opera – avevano spiegato Antonio Gades e Carlos Saura, che ne hanno curato drammaturgia, coreografia e luci. La nostra versione di Carmen è interamente ballata, la danza qui è protagonista assoluta, e per danza intendiamo ritmo, musica, movimento. Il nostro intento è stato quello di estrarre dalla nostra razza, dalle nostre caratteristiche, gli elementi che costituiscono Carmen, e per questo motivo abbiamo utilizzato il ballo e il canto flamenco, non tralasciando tuttavia la meravigliosa partitura di Bizet, che anzi ci è servita da contrappunto».

Protagonista nei panni della nota gitana Carmen, impulsiva e sanguigna, è Esmeralda Manzanas. Accanto a lei Don José è Álvaro Madrid, Il Torero è Jairo Rodríguez e Il Marito Miguel è Ángel Rojas. Nella recita del 30 dicembre ore 20.30 Carmen e Il Torero sono interpretati da Cristina Carnero e Miguel Lara.

Le scene del balletto sono di Antonio Saura. Le musiche dalla Carmen di Georges Bizet, accanto a quelle di Antonio Gades, Antonio Solera e Ricardo Freire, e ancora da El gato Montes di Manuel Penella e Verde que te quiero verde di José Ortega Heredia su testi di Federico Garcìa Lorca, vengono proposte nella registrazione con Thomas Schippers sul podio dell’Orchestra della Suisse Romande, con Regina Resnik, Mario del Monaco e Tom Krause come solisti. Si potranno, invece, ascoltare dal vivo le voci di Alfredo Tejada, Enrique Bermúdez “El Piculabe” e Aser Giménez e le chitarre flamenche di Basilio García e Diego Franco.

Scomparso nel 2004, Antonio Gades è stato uno dei grandi protagonisti del panorama teatrale europeo del XX secolo ricordato anche perché ha cercato, con le sue creazioni, di approfondire la cultura spagnola, colta e popolare, riuscendo a fare del flamenco un’arte drammatica.

I biglietti per il balletto Carmen – da 10 a 55 euro – sono in vendita online tramite Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale, aperta dal martedì al venerdì dalle 12 alle 18, il sabato dalle 11 alle 15 (Largo Respighi 1) e il giorno dello spettacolo all’Auditorium Manzoni da 1 ora prima fino a 15 minuti dopo l’inizio.

Come già annunciato, Carmen della Compañía Antonio Gades sostituisce Fuego della medesima compagnia (originariamente previsto dal 29 al 31 dicembre in Sala Bibiena). Gli abbonamenti e i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date e danno accesso in sala senza bisogno di alcuna sostituzione.

STAGIONE DANZA 2022 DEL TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA

Giovedì 29 dicembre, ore 20.30 (Turno E)

Venerdì 30 dicembre, ore 17.00 (Fuori abbonamento)

Venerdì 30 dicembre, ore 20.30 (Turno F)

Auditorium Manzoni di Bologna

Compañía Antonio Gades

Direzione artistica Stella Arauzo

Carmen

Ispirato all’opera di Prosper Mérimée

Balletto in un atto creato il 17 maggio 1983 al Théâtre de Paris

Musiche

Gades, Solera, Freire, Georges Bizet (Carmen)

Penella (El gato Montes)

José Ortega Heredia / Federico García Lorca (Verde que te quiero verde)

Registrazione Orchestra della Suisse Romande

Direzione Maestro Thomas Schippers

Solisti Regina Resnik, Mario Del Monaco, Tom Krause

Drammaturgia, coreografia, luci Antonio Gades e Carlos Saura

Scene Antonio Saura

Personaggi e interpreti principali

Carmen Esmeralda Manzanas (29, 30 alle 17.00) / Cristina Carnero (30 alle 20.30)

Don José Álvaro Madrid

Il Torero Jairo Rodríguez (29, 30 alle 17.00) / Miguel Lara (30 alle 20.30)

Il Marito Miguel Ángel Rojas

Ballerine María Nadal, Virginia Guiñales, Ana del Rey, Ma Amor Canovas, Ma José López, Ma Raquel Soblechero

Ballerini Angel Navarro, Pepe Vento, Santiago Herranz, Antonio Martínez, Miguel Barrejón

Cantares Alfredo Tejada, Enrique Bermúdez “El Piculabe”, Aser Giménez

Chitarra flamenca Basilio García, Diego Franco

Una produzione Tamirú Producciones Artísticas, S.L. per la Antonio Gades Foundation

Maria Esteve, presidente

Eugenia Eiriz de Gades, CEO