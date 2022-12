Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Dopo due anni di assenza, Clarissa Burt torna in Italia con il suo ultimo libro dal titolo “Ridefinisci la tua Autostima” pubblicato da Ifis Editore per portare nuovi consigli per aiutare le persone a far fronte a questi tempi difficili in cui l’Autostima è sicuramente uno degli ingredienti principali per il nostro benessere.

A novembre 2022 la Burt con il suo book tour ha fatto tappa in numerose città italiane, da Roma a Milano, Bologna, Bergamo, Dalmine, Benevento, ecc, in una serie di presentazioni del libro e incontri di empowerment.

“Ridefinisci la tua Autostima – dichiara la Burt – non è solo un libro ma un MANUALE, una MISSIONE, un MOVIMENTO, una RISORSA, non una semplice LETTURA”.

Un libro premiato di respiro internazionale, per trovare l’ispirazione ad investire su di sé.

Il libro: ridefinisci la tua Autostima

in questo libro Clarissa Burt, attrice pluripremiata, top model e oratrice di fama internazionale, offre consigli concreti per aiutare ad esprimere fiducia se stessi, in ogni aspetto della vita: relazioni, famiglia, amicizia, carriera e vita quotidiana.

Condividendo il suo mix di conoscenza, attitudine e umorismo, Clarissa guida il lettore attraverso un programma graduale per persone di ogni età e provenienza che vogliono diventare sicure di sé. La Ridefinizione proposta da Clarissa, ricca di suggerimenti, presentazione di casi e affermazioni, è incredibilmente semplice ed efficace, aiuta a generare forza mentale, tenacia e resilienza, qualità necessarie per una maggiore autostima e benessere totale.

L’autrice: Clarissa Burt

Rinomata guru dell’aiutare se stessi, speaker motivazionale, imprenditrice, modella, attrice pluripremiata, personaggio radiofonico e produttrice televisiva. Nominata Dama dell’Ordine Reale della Capadocia. Leader del cambiamento sociale e difensore delle donne.

È CEO di In the Limelight Media, una piattaforma multimediale contenente televisione, podcast, e una rivista digitale dedicata ad educare, intrattenere e fare empowerment delle donne; una comunità di donne che credono fortemente nel potere del sostenersi a vicenda, prendendosi cura, condividendo, guidando e facendosi reciprocamente da mentori.

Clarissa ha iniziato la sua carriera come modella per l’Agenzia Wilhelmina a New York City, ha sfilato a Milano e sulle più importanti passerelle del mondo, tra le quali Parigi, New York e Tokyo. Come attrice, è apparsa in venti film ed è meglio conosciuta per aver interpretato la protagonista femminile (Xayide) ne “La storia infinita II”. È stata una concorrente della settima edizione del programma televisivo “L’Isola dei Famosi”. Ha partecipato a programmi come “Edera” e “La Talpa” e nei film “Carusco Pascoski (di padre polacco)”, “Natale in India”, “Sotto il Cielo” e “Casamia, casamia”. Clarissa vive a Phoenix in Arizona.

Il 22 ottobre 2022 il libro Ridefinisci la tua autostima, nella sua versione originale americana, è stato premiato nella categoria NONFICTION – MOTIVAZIONE E SELFHELP, da THE BOOKFEST di Los Angeles.

“Questo libro – conclude Clarissa Burt – è dedicato a tutte le persone che non si sono mai sentite sufficientemente adeguate ed ora, dopo aver letto questo libro, si alzeranno, andranno avanti e non guarderanno mai indietro.”