Questa raccolta di racconti siciliani inediti, “Mastr’Antria e altri racconti” di Andrea Giostra, che ho avuto il privilegio di leggere in anteprima, è piena di potenza evocativa, di sfumature e di profumi.

Alcuni racconti sono lunghi, altri corti, ma ognuno ha tanto da dare. Il protagonista è l’amore in ogni forma conosciuta.

L’autore ci fa fare un viaggio per tutta la Sicilia, tra l’arte e il cibo, tra presente e passato. Ci riempie di pensieri, sogni e cultura. I personaggi sono credibili, mai noiosi, mai esagerati.

Scoprendo che il libro è dedicato al nonno del protagonista, il Mastr’Antria, mi ha fatto capire tante cose. Adesso mi è chiaro da dove viene tutto l’amore che traspira dalle pagine.

“Luis Vuitton”

Il negozio è la metafora della Chiesa di Santa Caterina d’Aragona d’Alessandria d’Egitto di Palermo. In entrambi i posti i cittadini vogliono essere visti. Il politico regionale che il protagonista vede nel negozio si vanta degli acquisti. Molto dopo il protagonista scopre che quel politico ha usato la carta di credito pubblica per comprare i regali personali rubando. Come del resto molti altri. Storia vera e spiritosa che ci lascia con l’amaro in bocca.

“Beatrice”

Ma le siciliane non erano gelose anche dei muri? Alla fine la moglie del protagonista invita pure l’amante in casa. Per farle cosa poi non si sa. Beatrice scopre che il suo uomo non è come se lo è immaginata e che non intende cambiare.

“Cala Pisana”

Il protagonista deve mantenere le promesse date in chat e al telefono. I luoghi siciliani sono descritti molto dettagliatamente, specialmente le spiagge stupende di Lampedusa e i manicaretti della cucina siciliana. Il finale è dubbioso.

“Al Tribeca”

Amori siciliani e no, racconto in più parti intrisi nell’arte. Fatti normali, comuni, dipinti dal sesso. I ricordi di Alessandro ci fanno sognare.

“La Stagista”

Mariano ha una moglie che non gli va più bene, ma i suoi soldi sì, ha un’amante che gli sta col fiato sul collo e non gli va bene.

Martina non può dargli dei figli e lui la giudica. O è solo un pretesto per fare quello che gli pare? Secondo me lui è un uomo debole e infantile.

Grande Martina, donna forte con dei valori e con un padre saggio.

“Mastr’Antria”

Un capitolo splendido che si può leggere in italiano o in siciliano. Ci fa vedere la Sicilia d’oggi e parla anche della guerra. La Sicilia è bella, viva, colorita e genuina.

Il nonno del protagonista è stato prigioniero degli inglesi in Australia e dice al nipote che chi tradisce una volta sarà sempre un traditore. Il protagonista descrive le storie raccontate dal nonno con tatto, emozione e personalità.

Il racconto Le caramelle alla carrubba è una chicca da non perdere.

Il maialino sardo è una ricetta appetitosa trasformata in un racconto davvero bello.

La scannatina di maiale per Natale è un rito descritto con intelligenza, esperienza e gusto. Un capitolo ricco di tradizione.

Donna Vita è uno spasso. Racconto divertente e un bel finale tutto da ridere.

Igor lo jugoslavo invece è struggente e fa venire i brividi.

Gustatevelo, che vi devo dire?

(Vesna Uršič)

