Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Lettera all’autore di Josè Dalì:

«Ho divorato le “Novelle Brevi di Sicilia” scritte da Andrea Giostra. Analisi politiche, sociologiche, umane sottese abilmente a succinti ed efficaci “scorci” ambientati in una Palermo che fa da cartina di Tornasole all’intera umanità.

La raccolta inizia con la novella “Gli auguri di mia nonna ottantenne”. In questo scritto vengono in due pagine capovolti e abbattuti tutti i cliché e i luoghi comuni sul sentire dei “diversamente giovani” come me.

La loro proverbiale integrità, l’impossibilità di comunicare con lo stesso linguaggio dei giovani, la loro diversità, il loro distacco dalle cose della vita, la loro inevitabilmente raggiunta “sordità” foss’anche solo emotiva.

Quello che viene narrato è ascrivibile a una parola sola, la più possente: la saggezza!

Da cosa deriva la saggezza di chi ha vissuto di più? Proprio dall’avere avuto la chance di esserci e avere superato l’infanzia, l’adolescenza e attraversare l’età adulta e matura rimanendo in fondo lo stesso “Puer”, solo con i sensi acuiti e il corpo un po’ indebolito. La vera franchezza dell’essere è una conquista. Così la Nonna ottantenne, con lirica franchezza, esorta il nipote appena diciottenne a vivere e vivere senza rimpianti. »

Josè Dalì

(Artista, pittore, sculture, attore, membro della corrente pittorica dell’Effettismo)

Chi è Josè Dalì:

http://www.josedaliart.com/lartista/

https://www.facebook.com/jose.dali.5201

https://youtu.be/IteRft4VzvU

José Dalì, artista, pittore, figlio e allievo del geniale Salvador | INTERVISTA

Presentazione José Dalì Art:

DOVE LEGGERE O SCARICARE GRATUITAMENTE LA III EDIZIONE DELLE “NOVELLE BREVI SI SICILIA”:

https://andreagiostrafilm.blogspot.com/2017/09/novelle-brevi-di-sicilia-mia-nonna-vita.html

https://mobmagazine.it/blog/2020/01/3-libri-in-regalo-di-andrea-giostra/

QUALI LE CASE EDITRICI CHE HANNO PUBBLICATO IL LIBRO E COME ACQUISTARE ONLINE LA IV EDIZIONE DELLE “NOVELLE BREVI DI SICILIA”:

Di Carlo edizioni, Reggio Emilia, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, dicembre 2022:

https://dicarloedizioni.it/novelle-brevi-di-sicilia/

https://www.amazon.it/dp/B0BQ53X1KF

“CTL editore”, Livorno, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, aprile 2022:

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Ediz-integrale/dp/8833874680/ref=sr_1_1

https://www.ctleditorelivorno.it/product-page/novelle-brevi-di-sicilia

“Casa Cărții de çtiință” ed., Cluj-Napoca, Transilvania, Romania, “Povestiri scurte din Sicilia”, IV edizione, settembre 2021:

https:// www.casacartii.ro/editura/carte/povestiri-din-sicilia/

“Biblios ed.”, Milano, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, dicembre 2020:

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8894565521/

“Rupe Mutevole ed.”, Bedonia (Parma), “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, novembre 2020:

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8865916443/ref=sr_1_1

https://www.rupemutevole.com/shop-online?ecmAdv=true&page=5

“La Macina onlus ed.”, Roma, “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, ottobre 2020.

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8894261425/

https:// www.lamacinamagazine.it/pubblicato-il-libro-novelle-brevi-di-sicilia/

“StreetLib”, Milano, “Novelle brevi di Sicilia”, III edizione, agosto 2017:

https://totembooks.io/products/9788826051369-novelle-brevi-di-sicilia

https://www.amazon.it/Novelle-brevi-Sicilia-Andrea-Giostra/dp/8826051364/ref=sr_1_2

_____________________________________________________________________

La Novella “Gli auguri di mia nonna ottantenne” interpretata da tre bravissime e note attrici siciliane di cinema e teatro, la palermitana Anna Raimondi, la catanese Chiara Bentivegna e la palermitana Anna Maria Cittadini, e la romana Milena Gori.

da YouTube: “Gli auguri di mia nonna ottantenne” | Legge Anna Raimondi | Attrice | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia” IV edizione | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook Watch: “Gli auguri di mia nonna ottantenne” | Legge Anna Raimondi | Attrice | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia” IV edizione | Per ascoltare clicca qui:

da YouTube: “Gli auguri di mia nonna ottantenne” | legge Chiara Bentivegna | attrice | racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia” | per ascoltare clicca qui:

da Facebook Watch: “Gli auguri di mia nonna ottantenne” | legge Chiara Bentivegna | attrice | racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia” | per ascoltare clicca qui:

da YouTube: “Gli auguri di mia nonna ottantenne” | Commento e lettura di Anna Maria Cittadini | Saggista di storia contemporanea, attrice e poetessa | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia – IV edizione 2020” | Per ascoltare clicca qui:

da Facebook Watch: “Gli auguri di mia nonna ottantenne” | Commento e lettura di Anna Maria Cittadini | Saggista di storia contemporanea, attrice e poetessa | Racconto tratto da “Novelle brevi di Sicilia – IV edizione 2020” | Per ascoltare clicca qui:

da YouTube: “Gli auguri di mia nonna ottantenne” | Legge Milena Gori | Attrice | Racconto tratto da “Novelle Brevi Di Sicilia” | Per ascoltare clicca qui:

LE RECITE DELLE NOVELLE E I RACCONTI REALIZZATE DA 25 ARTISTI, ATTRICI E ATTORI:

Se invece il lettore volesse ascoltare i video-clip da YouTube o da Facebook Watch, con tutti gli artisti (sono 25 attori e attrici professionisti e semiprofessionisti) che hanno letto e interpretato i racconti e le novelle siciliani, li potrà trovare nei link a seguire:

da YouTube:

“Audio-letture di oltre 100 Novelle e Racconti siciliani di Andrea Giostra” | Leggono 25 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

da Facebook Watch:

“Audio-letture di oltre 100 Novelle e Racconti siciliani di Andrea Giostra” | Leggono 25 artisti: attrici e attori professionisti e semiprofessionisti:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/434295254615223

LE NOVELLE E I RACCONTI LETTI DA VINCENZO BOCCIARELLI:

Da queste Play List di YouTube e di Facebook Watch il lettore potrà trovare tutti i videoclip delle letture e interpretazioni delle “Novelle brevi di Sicilia”, IV edizione, recitate da un grande attore di teatro e di cinema, Vincenzo Bocciarelli, allievo di Giorgio Strehler e del Piccolo Teatro di Milano:

da YouTube: Vincenzo Bocciarelli – Play List su Canale YouTube

da Facebook: Vincenzo Bocciarelli – Play List su Canale Facebook

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/339522750427332/

PAGINA FB UFFICIALE DELLE NOVELLE:

Pagina Facebook ufficiale delle Novelle brevi di Sicilia:

https://www.facebook.com/novellebrevidisicilia/

Dove scaricare gratuitamente la 3^ edizione delle “Novelle brevi di Sicilia”, e altri libri di Andrea Giostra:

3 LIBRI IN REGALO DI ANDREA GIOSTRA | “NOVELLE BREVI DI SICILIA” “INTERNET HATERS E TROLLS” “APOLOGIA DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA”

https://mobmagazine.it/blog/2020/01/3-libri-in-regalo-di-andrea-giostra/

L’AUTORE ANDREA GIOSTRA:

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di YouTube:

Interviste ad Andrea Giostra | Play List di Facebook Watch:

https://www.facebook.com/watch/124219894392445/2499554480294100/

Contatti Andrea Giostra

https://www.facebook.com/andreagiostrafilm/

https://andreagiostrafilm.blogspot.it

https://www.youtube.com/channel/UCJvCBdZmn_o9bWQA1IuD0Pg

LE OPERE DI ARTISTI DELLE ARTI VISIVE CHE SONO STATE DEDICATE ALLE “NOVELLE BREVI DI SICILIA”:

Copertina della IV edizione delle “Novelle brevi di Sicilia”, opera di Linda Randazzo:

Chi è Linda Randazzo:

https://it.lindarandazzo.net/

https://www.facebook.com/lindasofiarandazzo

https://www.instagram.com/linda_randazzo_art/

Linda Randazzo, “Barcarello”, Olio su tela, 100 x 70 cm., 2021, https://it.lindarandazzo.net

Le opere che la nota pop-artist Francesca Falli ha realizzato e dedicato alle “Novelle brevi di Sicilia”:

chi è Francesca Falli:

http://www.artetra.it/it/francesca-falli/

https://www.youtube.com/watch?v=suZprgmuLzI

https://www.facebook.com/francesca.falli1

Francesca Falli, “Modigliani e Cha-Gall in Sicilia”, collage digitale su ceramica, 20×30 cm., 2020

Francesca Falli, “Sicilia da amare”, collage digitale su ceramica, 20×30 cm., 2020

Francesca Falli, “Andrea Giostra”, collage digitale su ceramica, 20×30 cm., 2020

Copertina della III edizione delle “Novelle brevi di Sicilia”, opera di Daniela Ventrone:

Chi è Daniela Ventrone:

http://www.danielaventrone.it

https://www.facebook.com/daniela.ventrone.9

https://www.facebook.com/danielaventronearte

Daniela Ventrone, “In punta di piedi la memoria riaffiora”, olio su tela, cm. 80×50, 2015