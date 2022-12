Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Il Brass Group è sempre attento ad un credo fondamentale: portare avanti i giovani talenti siciliani. Così la Fondazione, che da 50 anni realizza produzioni e concerti inediti ed esclusive internazionali c0n eccellenze della musica jazz, mette in scena un appuntamento importante per queste festività natalizie.

L’incontro riguarda una festa di Natale in jazz proposta dalla Scuola Popolare di Musica della Fondazione The Brass Group in cui si esibiranno i talenti della Scuola diretta dal Maestro Vito Giordano che orami hanno acquisito una padronanza nell’armonia e musicalità uniche. Appuntamento il 20 dicembre a partire dalle ore 19.30 il Ridotto dello Spasimo – Blue Brass presso il Complesso Monumentale Santa Maria dello Spasimo alla Kalsa sito in via dello Spasimo n.15. Si ascolteranno gli studenti di canto delle classi delle maestre Carmen Avellone, Lucy Garsia, Antonella Schirò. Il repertorio verterà sui brani classici ormai divenuti standards internazionali del Natale. Ad accompagnare gli studenti saranno i docenti Giovanni Conte, Giuseppe Preiti, Giuseppe Madonia, Giuseppe Costa. La Scuola del Brass vanta una forte un’identità grazie ad una formula di accrescimento dovuta al proprio know-how. Forte della propria esperienza e dei successi riscontrati presso l’utenza con più di 500 iscritti, la scuola si presenta con diverse peculiarità e con una nuova organizzazione didattica dei corsi. Ed è per questo che consolida e rinnova la sua offerta formativa rispondendo in modo più appropriato alle esigenze formative sempre crescenti da parte dell’utenza. Accanto ai corsi base destinati a tutti coloro che sono interessati allo studio della musica per passione e diletto, senza limiti di età e di abilità specifiche, vengono consolidati i corsi propedeutici e pre-accademici in convenzione col Conservatorio di Palermo che sono destinati ai giovani e tutti coloro che desiderano intraprendere uno studio professionale della musica e che terminano col riconoscimento di un titolo di studio certificato dallo stesso Conservatorio di Stato che consente, previa audizione, l’accesso alle lauree triennali statali. La scuola di musica del Brass pone una grande attenzione anche alle esperienze formative dei propri allievi: nell’anno 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022 diversi studenti hanno partecipato a numerosi concerti per loro promossi ed inseriti nelle stagioni concertistiche del Brass Group, non solo a Palermo, ma anche in tutto il territorio siciliano vedi ad esempio il concerto delle “Christmas Ladies”, produzione del Brass, che ha fatto tappa per diversi concerti al Real Teatro Santa Cecilia ed anche a Taormina nel prestigioso Teatro Greco durante l’inaugurazione del nuovo anno, in una mattinée. Tra gli allievi della Scuola Popolare del Brass che hanno riscosso grande successo anche internazionale ricordiamo Ivan Segreto, Lidia Schillaci, Antonio Di Martino che col Duo Colapesce si classifica al 4 posto del festival di Sanremo 2021, Davide Shorty, Francesco Patti, Anita Vitale e questi sono solo alcuni nomi di musicisti che orami si esibiscono in iniziative di notevole rilievo. Due giovani talenti della Scuola Popolari sono anche Alessandro Laura e Gaestano Castiglia che di recente hanno avuto grande successo all’estero durante i loro concerti all’Amersfoort Jazz Festival, uno dei più grandi festival in Europa di musica Jazz. La scuola di musica del Brass, accanto alle innovative attività didattiche curricolari, offre oramai da anni agli allievi l’opportunità di compiere importanti esperienze nel mondo dell’attività lavorativa musicale offrendo agli stessi sia la possibilità di partecipare ad attività concertistiche sia l’opportunità di finalizzare i propri progetti musicali attraverso la produzione discografica. Oltre alle attività didattiche la Scuola conferma la sua unicità dando ampio spazio alle attività concertistiche destinate agli studenti della nostra scuola ma anche agli studenti dei Conservatori. Accanto ai laboratori di musica d’insieme jazz, di musica pop, di orchestra, si attiveranno nuovi laboratori: il primo assolutamente innovativo che riguarda la Produzione Musicale in cui gli allievi studiare in modo peculiare prima la teoria e successivamente avranno la possibilità di registrare i propri brani in uno studio di registrazione per attuare la produzioni elaborate durante l’anno formativo. Altro laboratorio di pratica è quello corale, repertorio e improvvisazione dedicato ai cantanti ed infine quello di performance dedicato a strumentisti e cantanti. Inoltre, si attiveranno lezioni di Ascolto e storia della musica del 900, Ear training, Musica d’insieme. Come promuovere un concerto o un evento arricchisce il corso di managment dello spettacolo per Professionisti, e da quest’anno i programmi sono dotati di piani di studio individualizzati a richiesta.

