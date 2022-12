Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Con l’Orchestra Rai giovedì 15 dicembre a Torino, anche in diretta su Radio3 e in live streaming su raicultura.it

Due rare pagine novecentesche di Benjamin Britten e Dmitrij Šostakovič per il secondo concerto consecutivo di James Conlon con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Il grande musicista americano è stato per quattro anni Direttore principale della compagine Rai, sul cui podio torna giovedì 15 dicembre alle 20.30, all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. Il concerto è trasmesso in diretta su Radio3, in live streaming sul portale di Rai Cultura ed è replicato venerdì 16 dicembre alle 20.

Direttore musicale dell’Opera di Los Angeles e Consulente artistico della Baltimore Symphony Orchestra, Conlon ha avuto una grande carriera internazionale fin dal suo debutto, nel 1974, con la New York Philharmonic. Ha ricoperto ruoli prestigiosi all’Opera di Parigi, nella città di Colonia, dove è stato General Music Director guidando contemporaneamente sia la Gürzenich Orchestra sia il Teatro dell’Opera, e al Festival di Ravinia, la casa estiva della Chicago Symphony Orchestra.

Per la sua seconda settimana consecutiva nella stagione dell’Orchestra Rai Conlon propone la Sinfonia da Requiem op. 20 di Benjamin Britten, tra le massime espressioni della produzione strumentale del compositore inglese, scritta nel 1940 e dedicata alla memoria dei genitori scomparsi qualche anno prima.

Il concerto si chiude con la Sinfonia n. 10 in mi minore op. 93 di Dmitrij Šostakovič, composta nel 1953, anno della morte di Stalin, e contestata dalla Lega dei compositori sovietici per il suo carattere fortemente pessimistico, ben lontano dall’estetica promulgata dal regime bolscevico. La pagina ricevette un grande consenso da parte del pubblico, da Londra a Parigi, da Lipsia a New York e sino a Tokyo, finendo per segnare la distensione dei rapporti tra il compositore e il potere.

I biglietti, da 9 a 30 euro, sono in vendita online sul sito dell’OSN Rai e presso la biglietteria dell’Auditorium Rai di Torino. Informazioni: 011.8104653 – biglietteria.osn@rai.it – www.osn.rai.it.