Non è la prima volta che la pittura italiana trova spazio tra la Cultura e l’Arte in Romania; paesi come l’Italia e la Romania, rivelano e comunicano con un vasto panorama di Arte anche contemporanea, con opere di astratto impressionista o informale, materiche, di realismo o classicismo, figurativo surrealista ecc.

Dal 15 ottobre al 20 novembre, prolungata poi fino a fine anno 2022, la Romania ha aperto la porta alla XIII edizione della Biennale Internazionale di Arte Contemporanea “Ion Andreescu” a Buzau, nell’importante Galleria d’Arte che prende lo stesso nome, nel cuore della città stessa in Romania.

Il Direttore del progetto e Curatore è l’Artista Valeriu Şuşnea, Presidente U.A.P.R. – Buzau, l’inaugurazione è stata presentata dal Critico d’Arte Luiza Barcan, a questa importante Biennale rumena è stata invitata come ospite ad esporre, l’Artista astrattista espressionista italiana Monica Isabella Bonaventura, definita pittrice della materia e nominata pittrice d’onore con un premio per la sua Arte.

In questa Biennale ha esposto “Novembre” con molti artisti internazionali, assieme tra i quali, Maria Constantinescu, rumena, pittrice plastica, surrealista e metafisica, anch’essa invitata come ospite d’onore.

L’Italia ha sempre esercitato un fascino travolgente per i creatori e artefici dell’Arte e Maria Constantinescu, con la sua concezione di Arte metafisica, è sempre la benvenuta da anni nel Bel Paese. Di recente è stata premiata con una Menzione Speciale durante una Mostra importante a Venezia, voluta dalla curatrice, organizzatrice Maestra d’Arte Monica Isabella Bonaventura con il Critico d’Arte Giorgio Gregorio Grasso, per la sua carriera artistica.

Conosciute entrambe nel loro Paese e all’estero per la loro Arte, le due Artiste hanno seguito studi per essere Maestre d’Arte e di conseguenza insegnanti d’Arte Applicata, si sono formate artisticamente attraverso specializzazioni e perfezionamenti con qualifiche artistiche.

Hanno esposto in molte Mostre importanti all’estero che nel proprio Paese, rappresentandolo in alcune occasioni, ottenendo prestigiosi riconoscimenti sia per l’Arte, per la Cultura e la poesia.

Selezionate da vari critici per partecipare a rilevanti Mostre e Biennali nel mondo, ognuna ha saputo valorizzare la propria Arte con impegno e interesse distinguendosi.

Monica Isabella Bonaventura e Maria Constantinescu sono un esempio di come l’Arte va di pari passo nonostante le due artiste siano diverse come stili, cultura e tradizioni, ma gemellate per la loro passione e studio, creatrici e maestre di bellezza e stile senza confini.

La Biennale di Buzau è stata allestita con accuratezza e consapevolezza dell’esigenza dell’opera di ogni artista, esaltandola nello spazio, come fosse un dialogo tra le diverse opere di cultura e storia.

L’Evento sta tenendo un importante successo, promosso e sostenuto dall’Unione Artisti Plastici in Romania – Filiale di Buzau, dal Comune di Buzau, dal Centro Culturale “Alexandru Marghiloman” e dal Centro Provinciale per la Cultura e l’Arte di Buzau.

Ambedue le Artiste che rappresentano il proprio Paese, proseguiranno in altre Mostre sempre come ospiti in Romania, le loro opere sono state scelte per essere inserite in alcuni volumi d’Arte Internazionale Contemporanea Rumena.

Esporranno dal 20 dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 ancora come ospiti d’onore, nella Galleria dè Artà “Ion Andreescu” a Buzau, una Mostra d’Arte nel Salone annuale BUZART, sempre curata dal Presidente U.A.P.R. e artista Valeriu Şuşnea; un’esposizione appoggiata dalle massime Autorità della Città e dal Centro Culturale ed Educativo “Alexandru Marghiloman” di Buzau in Romania.

Si ringrazia il Presidente U.P.R.R., la Galleria, il Critico d’Arte e tutte le Autorità della Città di Buzau in Romania.

Maestra d’Arte: Monica Isabella Bonaventura