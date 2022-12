Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Darkside ETS e Associazione Culturale Teatro Trastevere presentano “LIKE THE AVENGERS” Regia di Matteo Fasanella Dal 30 DICEMBRE ‘22 AL 6 GENNAIO ’23 | EVENTO CAPODANNO ‘23

con:

Lorenzo Martinelli, Giorgia Lunghi, Alessio Giusto, Virna Zorzan, Elena Verde, Sabrina Sacchelli, Nicolò Berti

Un ambiente metafisico, che sembra essere la sala di un’esposizione surrealista, ospita l’imprevisto incontro di alcuni particolari individui. Chiara, una assai improbabile segretaria, li accoglie e li fa accomodare. Sembrano tutti essere lì alla ricerca di qualcosa, di qualcuno…una speranza, un’ipotesi di rinascita emotiva e sociale. Le particolarità dei soggetti, si riveleranno tramite situazioni esilaranti e grottesche, lasciando trasparire un impellente bisogno di essere “smascherate”. Ma “l’incidente” dello stare insieme creerà un’insperata epifania. Come dei supereroi, sopravvissuti fino a quel momento alla tempesta dell’esistenza, proveranno a trovare insieme una nuova luce che li condurrà verso la speranza di una vita migliore. La forza dell’unione al tempo della disunione. Like the Avengers racconta in chiave comica e spassosa quanto possa essere incredibilmente potente e rivelatore l’aprirsi al prossimo e il condividere le proprie debolezze e insicurezze.

Insieme è possibile… ASSEMBLE!… LIKE THE AVENGERS.

INFO E CONTATTI:

Teatro Trastevere Il Posto delle Idee

Via Jacopa de’ Settesoli,3 – 00153 Roma

Feriali ore 21, festivi ore 17:30, venerdì 6.1.2023 ore 17:30 e 21

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE

Biglietto intero €16, ridotto €13 (prevista tessera associativa)

Contatti: 065814004 info@teatrotrastevere.it – www.teatrotrastevere.it