“L’incontro con il Detective Jeanpaul” | di Meri Lolini

Ho avuto il piacere di vedere due puntate del Detective Jeanpaul e precisamente “Il mistero della papera scomparsa” e “L’odore e il rispetto” entrambe prodotte daThe Bloor Pictures.La prima puntata ha i sottotitoli in lingua inglese a cura di David White. Scritto/Diretto/Montato da Nicola Pegg Musiche di Giuseppe Silvestri. Con Paolo Massaria, Lorenzo Turco, Luca Simeoni, Valentina Gnocato ed Emanuele Bianco. Nella prima puntata un terribile crimine verrà commesso ed una dolce papera di nome Anastasia svanirà nel nulla! Ce la farà il nostro Jeanpaul a risolvere il caso e ad acciuffare l’assassino? La storia è molto curiosa e la risoluzione del caso è affidata a personaggi, che affrontano dialoghi con temi e tesi molto sorprendenti e nessuno è in grado di fare scelte, perché tutti sono completamente assoggettati da queste dinamiche impensabili ed illogiche. Il concetto del “BUFFO” lo ritengo il più adatto a definire la trama e tutti i dialoghi fra i vari i personaggi. Anche i dialoghi e le immagini per ricostruire la scena del delitto sono veramente illogiche ed anche il numero delle vite che vengono sacrificate. Non è assolutamente da trascurare che cosa fa il commissario della polizia, che per smettere di fumare mette in atto una situazione inverosimile e così come è illogico il personaggio dell’agente Gerry Parolaccia.Consiglio la visione di questa puntata per trascorrere qualche minuto di spensieratezza e di riflessione su questo umorismo BUFFO.

Per quanto riguarda la seconda puntata intitolata “L’odore e il rispetto” anche questa prodotta da Bloor Picture la Direzione Scritto/Diretto/Montato/Prodotto da Nicola Pegg Musiche di Giuseppe Silvestri .Attori Paolo Massaria, Lorenzo Turco, David White, Cristina Tessarolo, Sara Pegg, Luca Pattaro, Luca Simeoni, Emanuele Bianco, Francesco Cimolato, Denis Pian, Tommaso Masiero, Gianluca Bianco, Aurora Cerchiaro e Daniela Binotto. Qui tutto inizia con un omicidio di una donna mentre sta facendo la doccia e ci sono immagini inquietanti di quella lama, che passerà le sue carni. Le indagini sono condotte sia nei tempi che nella trama contemporaneamente sia dal commissario che dal Detective JeanPaul e tante sono le situazioni contraddistinte da dialoghi veramente sorprendenti per la loro illogicità e subito emerge il concetto del BUFFO, che lega entrambe le storie. Il racconto prende in esame sia l’odore come l’esasperazione del cattivo odore ed una metafora molto simpatica del rispetto. C’è il testimone anonimo, che proprio per non eliminare la contraddizione, dice il suo nome e così anche l’assassino che rende facile la sua identificazione proprio per la sua caratteristica troppo personale.

Entrambe le puntate sono realizzate in bianco e nero e questo ci riconduce alla serie del Commissario Maigret, che è un personaggio letterario creato da Georges Simenon, interpretato da Gino Cervi e trasmesso dalla RAI dal 1964 al 1972. Questi racconti non erano buffi , ma anche lui aveva sempre il sigaro fumante in bocca come il Detective Jeanpaul.

Concludo facendo i complimenti a tutto il cast per aver allestito questa serie di racconti, veramente molto particolari ed originali. Ritengo che trionfi il concetto del BUFFO, che probabilmente è tratto da “Buffone”e come aggettivo si intende, che eccita il sorriso per stranezza e singolarità, quindi come comico, divertente, goffo , ridicolo , ma anche si può interpretare come bizzarro , curioso e grottesco.

Sperando di avervi incuriositi ecco il link per vederne una puntata

https://www.youtube.com/watch?v=sQGw1Vdqh-s