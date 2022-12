By

Condividi l'articolo, fallo sapere ai tuoi amici !

Clara è una ragazzina sveglia capace di costruire fantastiche invenzioni. Dopo la morte della madre, riceve in regalo un misterioso carillon. Durante la festa di Natale del padrino Drosselmeyer, famoso giocattolaio, Clara si ritroverà in un mondo incantato e scortata dal capitano Philip attraverserà i paesaggi imbiancati del regno dei fiocchi di neve per passare a quelli variopinti della terra dei fiori. Sarà Fata Confetto della terra dei dolci a raccontare a Clara di una missione che solo lei può portare a termine, infiltrandosi nel regno dei divertimenti della perfida Madre Cicogna.

INFO:

“Lo Schiaccianoci: il viaggio di Clara”

Adattamento e Regia di Francesca Piersante

Spazio Arteatrio

Via Nicola Maria Nicolai 14 – 00156 Roma

Date e Orari:

Venerdì 16 e Sabato 17 dicembre – ore 21.

Domenica 18 dicembre – ore 17

Biglietti:

Intero: Euro 13,00+2,00 per tessera associativa

Ridotto: Euro 6,00+2,00 per tessera associativa (bambini sotto i 10 anni)

Info & Prenotazioni

cell. 351-9752453

prenotazioni@arteatrio.it